Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Clima do dia: potência e confrontos. A energia do trígono Sol–Plutão pede profundidade e propósito; a quadratura de Marte acende impulsos e impaciência. Canalize força sem atropelar limites.

Áries (21/3 a 20/4)

Hora de forçar a barra com consciência. Assuma o que deseja e arque com as reações — sem romper pontes à toa.

Touro (21/4 a 20/5)

Proteja seu campo energético. Não absorva queixas alheias; seja referência prática e calma.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Discussão com cabeça dura só drena você. Poupe argumentos e preserve sua paz.

Câncer (21/6 a 21/7)

Imponha limites claros. Boa vontade não é permissividade — feche brechas para abusos.

Leão (22/7 a 22/8)

Temperos de ego inflamam tudo. Regule o fogo emocional antes de decidir.

Virgem (23/8 a 22/9)

Ansiedade bagunça os planos. Respire, organize e só então execute.

Libra (23/9 a 22/10)

Atalho sedutor pode virar labirinto. Use discernimento e cumpra o processo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando a paciência acaba, mudar a estratégia é melhor que explodir. Corte o supérfluo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Contrarie o que o contraria, com firmeza e sem culpa. Resultados virão no tempo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Desejo pessoal x necessidade do grupo. Evite choques diretos; busque acordos.

Aquário (21/1 a 19/2)

Zero tolerância hoje? Transforme irritação em ação útil — e descarte o resto.

Peixes (20/2 a 20/3)

Trave a espiral do “vai dar errado”. Limite o catastrofismo e foque no passo possível.

Fonte: Horóscopo por Oscar Quiroga (Correio Braziliense).

✍️ Redigido por ContilNet