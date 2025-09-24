Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Clima do dia: potência e confrontos. A energia do trígono Sol–Plutão pede profundidade e propósito; a quadratura de Marte acende impulsos e impaciência. Canalize força sem atropelar limites.
Áries (21/3 a 20/4)
Hora de forçar a barra com consciência. Assuma o que deseja e arque com as reações — sem romper pontes à toa.
Touro (21/4 a 20/5)
Proteja seu campo energético. Não absorva queixas alheias; seja referência prática e calma.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Discussão com cabeça dura só drena você. Poupe argumentos e preserve sua paz.
Câncer (21/6 a 21/7)
Imponha limites claros. Boa vontade não é permissividade — feche brechas para abusos.
Leão (22/7 a 22/8)
Temperos de ego inflamam tudo. Regule o fogo emocional antes de decidir.
Virgem (23/8 a 22/9)
Ansiedade bagunça os planos. Respire, organize e só então execute.
Libra (23/9 a 22/10)
Atalho sedutor pode virar labirinto. Use discernimento e cumpra o processo.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Quando a paciência acaba, mudar a estratégia é melhor que explodir. Corte o supérfluo.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Contrarie o que o contraria, com firmeza e sem culpa. Resultados virão no tempo.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Desejo pessoal x necessidade do grupo. Evite choques diretos; busque acordos.
Aquário (21/1 a 19/2)
Zero tolerância hoje? Transforme irritação em ação útil — e descarte o resto.
Peixes (20/2 a 20/3)
Trave a espiral do “vai dar errado”. Limite o catastrofismo e foque no passo possível.
Fonte: Horóscopo por Oscar Quiroga (Correio Braziliense).
✍️ Redigido por ContilNet