Horto Florestal recebe abertura do Festival da Macaxeira com concurso musical gospel

A segunda edição do Festival da Macaxeira e do Agronegócio terá início no dia 3 de outubro, em Rio Branco, com a realização do Concurso Canto Gospel. Dez bandas finalistas irão se apresentar no palco montado no Horto Florestal, após passarem por uma etapa classificatória que acontece nesta sexta (26) e sábado (27).

O concurso é promovido em parceria com a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) e busca valorizar os músicos que atuam nas igrejas da capital. Segundo o pastor Celso Costa, diretor de eventos da entidade, a iniciativa representa um marco para o segmento.

“Temos hoje centenas de bandas em atividade nas igrejas, e essa oportunidade vem como reconhecimento ao trabalho que esses músicos realizam”, disse.

De acordo com a organização, a mobilização das bandas tem sido intensa e a expectativa é de que o público prestigie em peso a abertura do festival. “Acreditamos que será um grande espetáculo para a cidade”, acrescentou o pastor.

O Festival da Macaxeira é promovido pela Prefeitura de Rio Branco e, além da competição gospel, contará com feira gastronômica, exposições de artesanato, apresentações culturais e sorteios de prêmios.

A programação segue até o dia 5 de outubro no Horto Florestal, com entrada gratuita.

