Ibama vai nomear 460 aprovados: aval de nomeação sai no DOU

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação de 460 aprovados no concurso do Ibama. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8 de setembro. O provimento está condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à adequação orçamentária.

Distribuição por cargo

Analista Ambiental: 330 vagas

Analista Administrativo: 130 vagas

O concurso, organizado pelo Cebraspe, teve edital em janeiro de 2025 e resultado final homologado no início de agosto. As provas objetiva e discursiva ocorreram em 6 de abril de 2025, nas 26 capitais e no Distrito Federal. Houve ainda avaliação de títulos.

Salários

Remuneração inicial: R$ 9.994,60.

Perfis das áreas

Analista Ambiental – Tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental): 318 vagas

Analista Ambiental – Tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre): 12 vagas

Analista Administrativo: 130 vagas

Próximos passos

Com a autorização publicada, o Ibama pode iniciar os atos de nomeação, observando as regras de vacância e orçamento. A autarquia informará lotação e cronograma diretamente aos aprovados quando cada etapa for concluída.

Resumo do concurso Ibama

Banca: Cebraspe

Vagas: 460 Analista Administrativo: 130 Analista Ambiental: 330

Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Escolaridade: Nível Superior

Inscrições: 30/1 a 18/2

Taxa: R$ 95,00

Salários: R$9.994,60

Prova: 6/4/2025

Edital

Fonte: Diário Oficial da União; Ministério da Gestão e Inovação; Cebraspe / Direção Concursos

Redigido por ContilNet