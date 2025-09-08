Ibama vai nomear 460 aprovados: aval de nomeação sai no DOU

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação de 460 aprovados no concurso do Ibama. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8 de setembro. O provimento está condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à adequação orçamentária.
Distribuição por cargo
Analista Ambiental: 330 vagas
Analista Administrativo: 130 vagas
O concurso, organizado pelo Cebraspe, teve edital em janeiro de 2025 e resultado final homologado no início de agosto. As provas objetiva e discursiva ocorreram em 6 de abril de 2025, nas 26 capitais e no Distrito Federal. Houve ainda avaliação de títulos.
Salários
Remuneração inicial: R$ 9.994,60.
Perfis das áreas
Analista Ambiental – Tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental): 318 vagas
Analista Ambiental – Tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre): 12 vagas
Analista Administrativo: 130 vagas
Próximos passos
Com a autorização publicada, o Ibama pode iniciar os atos de nomeação, observando as regras de vacância e orçamento. A autarquia informará lotação e cronograma diretamente aos aprovados quando cada etapa for concluída.
Resumo do concurso Ibama
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 460
- Analista Administrativo: 130
- Analista Ambiental: 330
- Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental
- Escolaridade: Nível Superior
- Inscrições: 30/1 a 18/2
- Taxa: R$ 95,00
- Salários: R$9.994,60
- Prova: 6/4/2025
- Edital
Fonte: Diário Oficial da União; Ministério da Gestão e Inovação; Cebraspe / Direção Concursos
