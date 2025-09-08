08/09/2025
Universo POP
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Ibama vai nomear 460 aprovados: aval de nomeação sai no DOU

Portaria publicada nesta segunda (8/9) libera provimento para Analista Ambiental e Analista Administrativo; salários iniciais chegam a R$ 9.994,60

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) autorizou a nomeação de 460 aprovados no concurso do Ibama. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8 de setembro. O provimento está condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à adequação orçamentária.

Reprodução

Distribuição por cargo

  • Analista Ambiental: 330 vagas

  • Analista Administrativo: 130 vagas

O concurso, organizado pelo Cebraspe, teve edital em janeiro de 2025 e resultado final homologado no início de agosto. As provas objetiva e discursiva ocorreram em 6 de abril de 2025, nas 26 capitais e no Distrito Federal. Houve ainda avaliação de títulos.

Salários

  • Remuneração inicial: R$ 9.994,60.

Perfis das áreas

  • Analista Ambiental – Tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental): 318 vagas

  • Analista Ambiental – Tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre): 12 vagas

  • Analista Administrativo: 130 vagas

Próximos passos
Com a autorização publicada, o Ibama pode iniciar os atos de nomeação, observando as regras de vacância e orçamento. A autarquia informará lotação e cronograma diretamente aos aprovados quando cada etapa for concluída.

Resumo do concurso Ibama

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 460
    • Analista Administrativo: 130
    • Analista Ambiental: 330
  • Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental
  • Escolaridade: Nível Superior
  • Inscrições: 30/1 a 18/2
  • Taxa: R$ 95,00
  • Salários: R$9.994,60
  • Prova: 6/4/2025
  • Edital

Fonte: Diário Oficial da União; Ministério da Gestão e Inovação; Cebraspe / Direção Concursos
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.