Governo autoriza convocação de mais mil aprovados na PF

Em edição extra do Diário Oficial da União publicada ontem (22/04), o Governo Federal oficializou a convocação de 1.000 candidatos aprovados fora das vagas iniciais do concurso de 2025. A decisão dobra o quantitativo originalmente previsto, permitindo que a instituição receba um reforço total de até 2.000 novos policiais.
Distribuição das Novas Vagas
O decreto contempla todas as carreiras policiais da instituição. Confira como serão distribuídos os mil novos postos:
|Cargo
|Quantidade de Vagas (Excedentes)
|Agente de Polícia Federal
|705
|Escrivão da Polícia Federal
|176
|Delegado de Polícia Federal
|61
|Perito Criminal Federal
|38
|Papiloscopista da Polícia Federal
|20
Rumo ao Efetivo Pleno
Atualmente, mais de 600 agentes já estão em treinamento na Academia Nacional de Polícia (ANP). Com a nova autorização, a PF tem fôlego para chamar até 1.370 novos servidores ainda em 2026.
O compromisso do Governo vai além: está prevista a autorização para o preenchimento de todas as vacâncias remanescentes no segundo semestre deste ano. Esse grupo formará a quarta turma da ANP no início de 2027, garantindo, pela primeira vez na trajetória da Polícia Federal, que 100% dos cargos da carreira policial estejam ocupados.
Com informações do GOV.
Impacto na Segurança Pública
A recomposição do efetivo é vista como estratégica para ampliar a capacidade de resposta da PF em áreas críticas, como o combate aos crimes ambientais na Amazônia, o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas e a repressão a crimes cibernéticos. O reforço nas carreiras de perícia e papiloscopia também deve acelerar a resolução de inquéritos complexos que dependem de análise técnica.