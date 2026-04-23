Governo autoriza convocação de mais mil aprovados na PF

Em edição extra do Diário Oficial da União publicada ontem (22/04), o Governo Federal oficializou a convocação de 1.000 candidatos aprovados fora das vagas iniciais do concurso de 2025. A decisão dobra o quantitativo originalmente previsto, permitindo que a instituição receba um reforço total de até 2.000 novos policiais.

Distribuição das Novas Vagas

O decreto contempla todas as carreiras policiais da instituição. Confira como serão distribuídos os mil novos postos:

Cargo Quantidade de Vagas (Excedentes) Agente de Polícia Federal 705 Escrivão da Polícia Federal 176 Delegado de Polícia Federal 61 Perito Criminal Federal 38 Papiloscopista da Polícia Federal 20

Rumo ao Efetivo Pleno

Atualmente, mais de 600 agentes já estão em treinamento na Academia Nacional de Polícia (ANP). Com a nova autorização, a PF tem fôlego para chamar até 1.370 novos servidores ainda em 2026.

O compromisso do Governo vai além: está prevista a autorização para o preenchimento de todas as vacâncias remanescentes no segundo semestre deste ano. Esse grupo formará a quarta turma da ANP no início de 2027, garantindo, pela primeira vez na trajetória da Polícia Federal, que 100% dos cargos da carreira policial estejam ocupados.

Com informações do GOV.

Impacto na Segurança Pública

A recomposição do efetivo é vista como estratégica para ampliar a capacidade de resposta da PF em áreas críticas, como o combate aos crimes ambientais na Amazônia, o enfrentamento ao tráfico internacional de drogas e a repressão a crimes cibernéticos. O reforço nas carreiras de perícia e papiloscopia também deve acelerar a resolução de inquéritos complexos que dependem de análise técnica.