Idaf divulga calendário de semeadura da soja no Acre para safra 2025/2026; saiba mais

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) anunciou que o calendário oficial de semeadura da soja começou no dia (21) e seguirá até 8 de janeiro de 2026, conforme a Portaria nº 1.271. A medida segue diretrizes da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A soja tem ampliado sua participação na produção agrícola do estado, impulsionada por investimentos em tecnologia e abertura de novas áreas. O calendário é considerado essencial para o planejamento agrícola e para o cumprimento das normas fitossanitárias, principalmente no controle da ferrugem asiática da soja.

Segundo a coordenadora do Programa de Sanidade das Grandes Culturas do Idaf, Ligiane Amorim, antes do período de semeadura há a fase de vazio sanitário, quando é proibido plantar ou manter plantas vivas de soja. A medida reduz a presença do fungo causador da ferrugem asiática e impede a transmissão da doença para a safra seguinte.

A coordenadora explica que a semeadura dentro do prazo contribui para diminuir o uso de fungicidas, evita resistência da praga e reduz custos de produção. “As medidas aplicadas em conjunto impactam diretamente, reduzindo os custos da soja e aumentando a rentabilidade aos produtores”, destacou.

O Idaf também reforça a obrigatoriedade do registro das lavouras de soja, conforme a Portaria nº 388, de outubro de 2024. Os produtores devem realizar o Cadastro Anual das Propriedades (CAP) e das unidades de produção no sistema eletrônico do órgão.

De acordo com o auditor fiscal do Idaf, Adeilson Viga, o processo pode ser feito integralmente online, pelo programa Produtor Online. “Produtores já cadastrados podem acessar o Sisdaf para incluir a cultura da soja, informar a área plantada e responder perguntas relacionadas ao plantio. Quem ainda não possui cadastro, ou está com cadastro incompleto, pode solicitar o registro online, enviando os documentos exigidos”, explicou.