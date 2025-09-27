Identidade revelada! Saiba quem é a “loira misteriosa”, nova affair de Dado Dolabella

Identidade revelada! O portal LeoDias descobriu quem é a “loira misteriosa” que conquistou o coração de Dado Dolabella após o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Aos 27 anos, ela é modelo com carreira internacional, empresária e recentemente coroada Miss Gramado 2025/2026. Conheça todos os detalhes sobre a jovem.

Trata-se de Marcela Tomaszewskil, de 27 anos, modelo, atriz, estilista e empresária, recentemente coroada Miss Gramado 2025. Com trajetória que começou ainda na infância, Marcela hoje se divide entre as passarelas, o teatro e o universo do empreendedorismo da moda.

A virada em sua carreira aconteceu em Londres, cidade que ela descreve como “um divisor de águas”. “Tive contato com uma nova cultura, aprendi inglês e, principalmente, descobri que queria criar algo meu dentro do universo da moda”, contou em entrevista ao jornalista Gerson Sorgetz, do Rio Grande do Sul.

Na capital britânica, Marcela estudou Fashion Design no prestigiado Instituto Marangoni. Desde então, acumulou experiência internacional e hoje é fluente em português, inglês e espanhol, além de possuir boa base em italiano.