Idosa de 78 anos morreu enquanto atravessava faixa de pedestres

A idosa de 78 anos que morreu depois de ser atropelada por uma caminhonete Nissan Frontier, na manhã deste sábado (6/9), atravessava a faixa de pedestres no momento em que foi atingida pelo motorista.

O acidente aconteceu na via da Fundação Bradesco, em Ceilândia, às 8h30.

Veja imagens do socorro:

A Polícia Militar (PMDF), por meio do 8º Batalhão, foi acionada para atender o acidente na faixa de pedestres. Informações apontam que a vítima atravessava na faixa, após outro veículo estar parado para a travessia. O condutor da caminhonete estava habilitado e não apresentava sinais de ingestão de álcool.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que a vítima foi encontrada caída no asfalto e inconsciente.

A idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória e os bombeiros iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas, infelizmente, ela não reagiu e o óbito foi declarado ainda no local.

A área ficou sob os cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF), e a perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Os militares não divulgaram informações sobre a dinâmica da ocorrência.

