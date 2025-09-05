Idoso surta e quebra carros após não conseguir atendimento em UBS

Um idoso, de 78 anos, danificou quatro carros que estavam estacionados em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 11, em Ceilândia, após não conseguir atendimento médico, na manhã desta sexta-feira (5/9).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), testemunhas relataram que o idoso alegou estar enfrentando problemas pessoais e à espera de uma cirurgia, sem conseguir atendimento adequado.

Quando os militares chegaram no local, ele já havia sido contido por um segurança da unidade de saúde. Em seguida, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) compareceu à UBS e prestou atendimento inicial ao idoso.

Também foi feito contato com um médico, que teria levantado a suspeita de que o idoso poderia estar em surto, de acordo com a PMDF. Diante da situação, ele foi conduzido a uma unidade de pronto atendimento (UPA), para avaliação médica.

Os proprietários dos veículos danificados foram acompanhados até a 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) para registro da ocorrência.

Veja como ficaram os carros que foram danificados pelo idoso:

Um idoso de 78 anos danificou carros por não conseguir atendimento em uma UBS

Quatro carro foram atacado pelo homem

Ele foi encaminhado a uma UPA, com suspeita de surto

Os donos dos veículos registraram ocorrência

