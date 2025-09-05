Idoso surta e quebra carros após não conseguir atendimento em UBS

Um idoso, de 78 anos, danificou quatro carros que estavam estacionados em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 11, em Ceilândia, após não conseguir atendimento médico, na manhã desta sexta-feira (5/9).
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), testemunhas relataram que o idoso alegou estar enfrentando problemas pessoais e à espera de uma cirurgia, sem conseguir atendimento adequado.
Quando os militares chegaram no local, ele já havia sido contido por um segurança da unidade de saúde. Em seguida, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) compareceu à UBS e prestou atendimento inicial ao idoso.
Leia também
-
Vídeo: armado com faca, adolescente é imobilizado com taser pela PMDF
-
Homem é preso por cárcere privado e PMDF encontra tornozeleira rompida
-
Suspeito de cometer estupro em área de matagal é preso pela PMDF
Também foi feito contato com um médico, que teria levantado a suspeita de que o idoso poderia estar em surto, de acordo com a PMDF. Diante da situação, ele foi conduzido a uma unidade de pronto atendimento (UPA), para avaliação médica.
Os proprietários dos veículos danificados foram acompanhados até a 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) para registro da ocorrência.
Veja como ficaram os carros que foram danificados pelo idoso:
4 imagensFechar modal.1 de 4
Um idoso de 78 anos danificou carros por não conseguir atendimento em uma UBS
2 de 4
Quatro carro foram atacado pelo homem
Divulgação/PMDF3 de 4
Ele foi encaminhado a uma UPA, com suspeita de surto
Divulgação/PMDF4 de 4
Os donos dos veículos registraram ocorrência
Divulgação/PMDF