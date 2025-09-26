IÊ Viva Meu Mestre 2025 leva capoeira e cultura a Rio Branco

O evento visa oferecer apoio esportivo e cultural a jovens em situação de vulnerabilidade, alcançando diferentes bairros da capital.

O Acre é palco, entre os dias 24 e 28 de setembro, do IÊ VIVA MEU MESTRE 2025, o maior encontro de capoeira já realizado no estado. Nesta sexta-feira (26), o terceiro dia de programação levou uma verdadeira multidão ao Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), em Rio Branco, em uma grande roda de celebração da cultura afro-brasileira.

O evento conta com a presença de grandes mestres e referências internacionais da capoeira, como:

Mestre Barrão, fundador e presidente mundial do Grupo Axé Capoeira;

Mestre Barrãozinho, vice-presidente mundial, cineasta e pioneiro ao levar a capoeira para o MMA;

Mestre Tony Vargas, do Grupo Senzala (RJ);

DJ Capoeira, de São Paulo;

Mestre Testinha, radicado no Canadá;

Mestre Manhoso, da Paraíba;

Professor Rato e o produtor musical Matias, ambos de Pernambuco.

Além das rodas e aulões, o encontro valoriza manifestações afro-brasileiras como coco de roda, maculelê, samba-reggae, colheita, afro e frevo, coordenadas pela professora e coreógrafa Cristina Raquel, a Graduada Pimenta.

A programação segue até domingo (28), com destaque para o Campeonato Estadual de Capoeira no sábado (27), também no Ginásio Coberto, e o encerramento no Cine Teatro Recreio, que trará um espetáculo musical comandado por grandes mestres da capoeira.

O evento é promovido pela Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, com apoio de órgãos públicos, empresas locais e parceiros culturais.