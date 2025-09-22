22/09/2025
Ifac abre inscrições para cursos técnicos em seis municípios para ano letivo de 2026; saiba mais

Os editais e link para inscrição estão no final da matéria

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu nesta segunda-feira (22) as inscrições para o processo seletivo 2026/1 dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e técnicos subsequentes, em seis campi da instituição: Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Baixada do Sol (Transacreana) e Xapuri.

As vagas são para ingresso em 2026/Foto: Adma Costa

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até às 17h do dia (31) de outubro de 2025. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

O processo seletivo oferece 790 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Podem se inscrever jovens que concluíram o ensino fundamental ou que estejam terminando essa etapa, com idade máxima de 17 anos até a data da matrícula.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Cruzeiro do Sul (175), Rio Branco (175), Sena Madureira (120), Tarauacá (160), Baixada do Sol – Transacreana (40) e Xapuri (120).

Para participar, os candidatos devem informar as notas ou conceitos de Língua Portuguesa e Matemática do 6º ao 8º ano do ensino fundamental, conforme o histórico escolar.

Também foram abertas 200 vagas para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, destinados a quem já concluiu essa etapa de ensino e busca formação profissional.

As vagas estão distribuídas entre os campi Rio Branco (120) e Baixada do Sol (80). A seleção será feita com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio, em etapa única de classificação.

Os interessados em cursos técnicos integrados podem encaminhar dúvidas pelo e-mail [email protected]. Já o edital referente aos cursos de graduação do Ifac será publicado em (21) de novembro de 2025, conforme decisão da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e diretores de ensino dos campi. Faça a inscrição aqui

Confira os PDFs abaixo:

