Ifac abre novo processo seletivo para contratar professor; saiba como se inscrever

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou edital para contratação de professor substituto no Campus Tarauacá. A vaga é para a área de Engenharia Florestal, com regime de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas de 12 a 17 de setembro e deverão ser feitas exclusivamente por e-mail, com envio da documentação para [email protected].

O processo seletivo será composto por análise de títulos e prova didática presencial. Os candidatos serão avaliados em critérios como clareza e organização da aula, contextualização do conteúdo e domínio do tema. O sorteio do tema da prova está previsto para 25 e a aplicação será no dia 29 do mesmo mês.

A remuneração varia de R$4.412,63 a R$7.356,02, conforme a titulação apresentada, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar. A inscrição é gratuita.

O edital reserva 20% das vagas para candidatos que se autodeclarem negros (pretos ou pardos), conforme a legislação vigente. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado.

O resultado final deve ser homologado até 16 de outubro. O professor contratado poderá atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos turnos diurno e noturno, inclusive em finais de semana e feriados, de acordo com as necessidades institucionais.

Confira o edital completo abaixo:

20250911165737