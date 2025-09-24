Igreja católica celebra Missa de Ação de Graças pelos 121 anos de Sena Madureira

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição anunciou que celebrará, nesta quinta-feira, 25 de setembro, uma Missa de Ação de Graças em homenagem aos 121 anos de fundação do município de Sena Madureira. A celebração ocorrerá na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da cidade, às 8h15 da manhã.

Com forte influência na vida religiosa e social do município, a paróquia tem papel histórico desde a sua chegada, há mais de um século. Foi responsável pela catequização de povos ribeirinhos, indígenas e da comunidade em geral, além de contribuir diretamente para a educação e saúde local.

Um dos marcos dessa atuação foi a fundação da Escola Santa Juliana, onde as Irmãs Servas de Maria iniciaram as primeiras aulas, instituição que permanece ativa até hoje sob responsabilidade do governo estadual.

Sob a liderança de sacerdotes como o padre Paulino, a Igreja cresceu e consolidou-se como referência de fé, tradição e cultura em Sena Madureira. Atualmente, o frei Zezinho Rosa é o líder da Igreja na cidade.

A missa em ação de graças se soma às demais atividades festivas alusivas ao aniversário da cidade, reforçando o elo entre espiritualidade e identidade histórica da população.