24/09/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”

Igreja católica celebra Missa de Ação de Graças pelos 121 anos de Sena Madureira

Com forte influência na vida religiosa e social do município, a paróquia tem papel histórico desde a sua chegada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição anunciou que celebrará, nesta quinta-feira, 25 de setembro, uma Missa de Ação de Graças em homenagem aos 121 anos de fundação do município de Sena Madureira. A celebração ocorrerá na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro da cidade, às 8h15 da manhã.

A missa em ação de graças se soma às demais atividades festivas alusivas ao aniversário da cidade | Foto: Cedida

Com forte influência na vida religiosa e social do município, a paróquia tem papel histórico desde a sua chegada, há mais de um século. Foi responsável pela catequização de povos ribeirinhos, indígenas e da comunidade em geral, além de contribuir diretamente para a educação e saúde local.

Um dos marcos dessa atuação foi a fundação da Escola Santa Juliana, onde as Irmãs Servas de Maria iniciaram as primeiras aulas, instituição que permanece ativa até hoje sob responsabilidade do governo estadual.

Sob a liderança de sacerdotes como o padre Paulino, a Igreja cresceu e consolidou-se como referência de fé, tradição e cultura em Sena Madureira. Atualmente, o frei Zezinho Rosa é o líder da Igreja na cidade.

A missa em ação de graças se soma às demais atividades festivas alusivas ao aniversário da cidade, reforçando o elo entre espiritualidade e identidade histórica da população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost