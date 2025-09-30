IMAGEM FORTE: idoso de 72 anos é atacado a golpes de terçado; agressor tentou ferir criança de 2 anos

Um idoso de 72 anos foi ferido a golpes de terçado na manhã desta terça-feira (30), na invasão do Zequinha, no município de Tarauacá, interior do Acre. O agressor foi preso após atacar o idoso e ainda tentar ferir uma criança de 2 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, a confusão começou quando a vítima, identificada como A.M.L., retornava de um açougue. Ele foi surpreendido pelo suspeito, que o atacou, causando um corte profundo na testa e ferimentos graves no braço esquerdo. O idoso recebeu os primeiros socorros e foi levado ao Hospital Dr. Sansão Gomes, sendo posteriormente transferido para Cruzeiro do Sul.

Após o ataque, o agressor se escondeu na casa da mãe, no bairro Copacabana, onde foi contido por dois moradores até a chegada da Polícia Militar. Testemunhas relataram que ele estava exaltado, fez ameaças e, em determinado momento, tentou ferir a criança com uma caneta, sendo dominado pelos vizinhos.

No momento da prisão, o homem ainda apresentava manchas de sangue nas mãos. O terçado utilizado no crime não foi localizado. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde permanecerá à disposição da Justiça.