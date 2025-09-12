Imigrante tenta fugir de blitz, atropela agente e é morto nos EUA

Um imigrante foi morto pela polícia imigratória dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), nesta sexta-feira (12/9), nas imediações de Chicago. Conforme o ICE, o homem teria avançado com o veículo que dirigia, ao passar por uma blitz, e atropelou um dos agentes.

O homem foi identificado como Silverio Villegas-Gonzalez, embora estivesse sem os documentos no momento da ação. O agente que foi atropelado sofreu ferimentos graves, mas o estado de saúde dele é considerado estável, conforme informado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

O local do acidente se chama Franklin Park, a mais de 30 quilômetros de Chicago. O DHS informou que Villegas-Gonzalez avançou o carro contra o agente e o atingiu, arrastando-o por vários metros. O imigrante foi atingido por tiros dos agentes da polícia imigratória.

Leia também

“Estamos rezando pela rápida recuperação do nosso policial. Ele seguiu seu treinamento, usou a força apropriada e aplicou a lei adequadamente para proteger o público e as autoridades policiais”, afirmou a secretária assistente do DHS, Tricia McLaughlin.

Agentes da polícia federal dos EUA, o FBI, foram deslocados para o local, com o intuito de apurar o caso e fazer uma análise da cena do crime.