07/09/2025
Incêndio de grandes proporções atinge terreno e assusta moradores em Rio Branco

Vídeos registrados no local mostram o fogo se espalhando rapidamente

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da vegetação de um terreno baldio na entrada do bairro Bonsucesso, em Rio Branco, neste domingo (7). De acordo com informações de moradores, as chamas começaram ainda na noite de sábado (6) e permanecem ativas.

Incêndio de grandes proporções atinge terreno e assusta moradores em Rio Branco. Foto: Reprodução

Vídeos registrados no local mostram o fogo se espalhando rapidamente pela vegetação seca, formando labaredas altas e uma intensa fumaça.

Não foi informado se equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ou trabalham para conter as chamas e evitar que o fogo se alastre ainda mais. As causas do incêndio também não foram confirmadas.

Veja o vídeo:

