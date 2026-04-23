São 150 oportunidades distribuídas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul para áreas como infraestrutura, alimentação e secretaria escolar

O Governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), está com inscrições abertas para a formação técnica de servidores da rede pública. Ao todo, são oferecidas 150 vagas destinadas a profissionais não docentes que atuam em unidades escolares de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As capacitações fazem parte do Profuncionário, programa do Ministério da Educação (MEC) que visa valorizar e profissionalizar os servidores que cuidam do cotidiano das escolas, desde a alimentação até a infraestrutura e multimeios didáticos.

Cursos e Cidades Contempladas

As vagas estão divididas em quatro eixos específicos, com 30 oportunidades para cada curso:

Rio Branco: Técnico em Secretaria Escolar, Alimentação Escolar e Multimeios Didáticos.

Cruzeiro do Sul: Técnico em Alimentação Escolar e Infraestrutura Escolar.

Para participar, o interessado deve ter concluído o ensino médio, possuir idade mínima de 18 anos e comprovar vínculo com a rede pública de ensino. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal ead.ieptec.ac.gov.br (aba Profuncionário 2026), até às 23h59 desta sexta-feira (24).

Seleção e Matrículas

Segundo Ana Cláudia Batista, responsável pelo departamento de EaD do Ieptec, o interesse tem sido alto. “Caso o número de inscritos supere o de vagas, será realizado um sorteio público no dia 29 de abril”, explica.

Após o sorteio, o resultado final será publicado em 7 de maio. Os selecionados deverão efetivar a matrícula entre os dias 8 e 13 de maio, com a aula inaugural já prevista para o dia 14 de maio.

Locais das Aulas

As aulas ocorrerão das 15h às 18h nos seguintes endereços:

Na Capital: Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (Distrito Industrial, BR-364).

Em Cruzeiro do Sul: Ceflora (Rua Paraná, nº 865, Av. 25 de Agosto).

A iniciativa reforça a meta da gestão estadual de garantir que a educação profissional alcance não apenas os alunos, mas também os servidores que sustentam o funcionamento das instituições de ensino no estado.