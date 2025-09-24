Incêndio em área de mata ameaça casas e mobiliza bombeiros no Calafate, em Rio Branco

24/09/2025
Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da noite desta quarta-feira (24), uma área de vegetação no conjunto Itatiaia, localizado no bairro Calafate, em Rio Branco. A intensidade do fogo fez com que ele se aproximasse rapidamente das casas vizinhas, gerando preocupação entre os moradores.

Incêndio ameaça casas e mobiliza bombeiros no Calafate/Foto: Ilustrativa

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Testemunhas registraram imagens que mostram a fumaça densa cobrindo parte da região e a força das labaredas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem relatos de danos a imóveis ou pessoas feridas. A situação ainda é monitorada pelas autoridades locais.

