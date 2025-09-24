Incêndio em área de mata ameaça casas e mobiliza bombeiros no Calafate, em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da noite desta quarta-feira (24), uma área de vegetação no conjunto Itatiaia, localizado no bairro Calafate, em Rio Branco. A intensidade do fogo fez com que ele se aproximasse rapidamente das casas vizinhas, gerando preocupação entre os moradores.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Testemunhas registraram imagens que mostram a fumaça densa cobrindo parte da região e a força das labaredas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem relatos de danos a imóveis ou pessoas feridas. A situação ainda é monitorada pelas autoridades locais.