Incêndio florestal chega próximo a casas no Park Way

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) debelou um incêndio florestal que se aproximou de casas que ficam em condomínios residenciais, na manhã deste sábado (6/9), na Quadra 26, Conjunto 8, no Park Way.

Quatro viaturas dos Bombeiros se deslocaram para o local e se depararam com a vegetação em chamas, avançando em direção às residências que ficavam perto da vegetação, e imediatamente iniciaram o combate ao incêndio.

Para conter o fogo alto, o Corpo de Bombeiros utilizou sopradores, bombas costais e uma viatura do tipo Auto bomba tanque Florestal, que é um caminhão especializado e projetado para combater incêndios em áreas rurais e matas.

Segundo informações do CBMDF, o fogo chegou a atingir a base de alguns eucaliptos e ofereceu risco de queda.

O Corpo de Bombeiros não conseguiu apurar o que iniciou o incêndio.

No total, aproximadamente 73 mil m² de vegetação foram queimados. Após a extinção do foco principal, as guarnições permaneceram em trabalho de rescaldo para evitar o reacendimento do fogo.

Recomendações dos Bombeiros

Durante o período de seca há maior incidência de queimadas e o Corpo de Bombeiros emite uma série de recomendações: