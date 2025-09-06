06/09/2025
Universo POP
Incêndio florestal chega próximo a casas no Park Way

Escrito por Metrópoles
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) debelou um incêndio florestal que se aproximou de casas que ficam em condomínios residenciais, na manhã deste sábado (6/9), na Quadra 26, Conjunto 8, no Park Way.

Quatro viaturas dos Bombeiros se deslocaram para o local e se depararam com a vegetação em chamas, avançando em direção às residências que ficavam perto da vegetação, e imediatamente iniciaram o combate ao incêndio.

Para conter o fogo alto, o Corpo de Bombeiros utilizou sopradores, bombas costais e uma viatura do tipo Auto bomba tanque Florestal, que é um caminhão especializado e projetado para combater incêndios em áreas rurais e matas.

Segundo informações do CBMDF, o fogo chegou a atingir a base de alguns eucaliptos e ofereceu risco de queda.

O Corpo de Bombeiros não conseguiu apurar o que iniciou o incêndio.

No total, aproximadamente 73 mil m² de vegetação foram queimados. Após a extinção do foco principal, as guarnições permaneceram em trabalho de rescaldo para evitar o reacendimento do fogo.

Recomendações dos Bombeiros

Durante o período de seca há maior incidência de queimadas e o Corpo de Bombeiros emite uma série de recomendações:

  • Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;
  • Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;
  • Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas;
  • Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente antes de sair;
  • Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;
  • Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;
  • Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção;
  • Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193
