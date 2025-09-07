Independência deve ser lembrada como aniversário do Brasil, diz Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância do desfile de 7 de setembro momentos antes do início da celebração em frente ao Palácio Rio Branco. Para ele, a data representa um marco histórico fundamental para o país e deve ser lembrada constantemente.

“O Brasil é uma das maiores economias, um país democrático, embora eu considere que neste momento estejamos correndo alguns riscos. Ainda assim, é um país rico, com oportunidades para todos, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. O nosso povo é ordeiro, pacífico e trabalhador. Isso mostra o que significou a nossa independência, quando aqueles guerreiros deram o grito de que o Brasil iria cuidar do seu povo”, afirmou.

O gestor municipal ressaltou ainda o caráter simbólico da celebração. “Assim como relembramos o dia em que nascemos, também precisamos valorizar a data em que o Brasil nasceu como nação independente. Essa independência permanece até hoje e deve ser celebrada sempre”, disse.

Bocalom também agradeceu ao convite do governador Gladson Cameli e ressaltou a participação da comunidade no evento.

“É um momento que reúne escolas, Exército e a população em geral. O desfile cívico e militar é muito importante e me sinto feliz em estar presente”, completou.