07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Independência deve ser lembrada como aniversário do Brasil, diz Tião Bocalom

Para o prefeito data representa um marco histórico fundamental

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância do desfile de 7 de setembro momentos antes do início da celebração em frente ao Palácio Rio Branco. Para ele, a data representa um marco histórico fundamental para o país e deve ser lembrada constantemente.

Independência deve ser lembrada como aniversário do Brasil, diz Bocalom. Foto: ContilNet

“O Brasil é uma das maiores economias, um país democrático, embora eu considere que neste momento estejamos correndo alguns riscos. Ainda assim, é um país rico, com oportunidades para todos, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. O nosso povo é ordeiro, pacífico e trabalhador. Isso mostra o que significou a nossa independência, quando aqueles guerreiros deram o grito de que o Brasil iria cuidar do seu povo”, afirmou.

O gestor municipal ressaltou ainda o caráter simbólico da celebração. “Assim como relembramos o dia em que nascemos, também precisamos valorizar a data em que o Brasil nasceu como nação independente. Essa independência permanece até hoje e deve ser celebrada sempre”, disse.

Bocalom também agradeceu ao convite do governador Gladson Cameli e ressaltou a participação da comunidade no evento.

“É um momento que reúne escolas, Exército e a população em geral. O desfile cívico e militar é muito importante e me sinto feliz em estar presente”, completou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.