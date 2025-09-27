Influenciador do Acre viraliza ao compartilhar relato emocionante sobre sua bissexualidade

O jovem Maik Lopes, de 20 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que conta, de forma sincera e emocionante, sua trajetória até se assumir bissexual. Publicado há cerca de um ano, o conteúdo acumula milhares de visualizações e vem inspirando pessoas que se identificam com sua história.

No vídeo, Maik revela que viveu uma intensa luta interna durante a adolescência, especialmente por estar inserido em um ambiente religioso que reforçava, segundo ele, a ideia de que sua orientação era “errada”. “Eu me ajoelhava, chorava para Deus, minha oração era só pra isso”, desabafou.

O relato vai além, mostrando momentos de sofrimento que chegaram a colocar sua vida em risco. Maik contou que chegou a se automutilar e a se dopar, ficando dias inteiros sob efeito de medicamentos. Ele lembrou de um episódio em que precisou ser atendido pelo Samu na escola.

O ponto de virada veio quando conseguiu se abrir com uma vizinha, que o ajudou a conversar com seu pai. “Meu filho, eu te aceito do jeito que tu é, eu só não quero que tu se machuque, nada que venha prejudicar a tua vida”, disse o pai, em uma das passagens mais marcantes do vídeo. Já a mãe, emocionada, chorou e afirmou que desejava ver o filho estudando e conquistando um bom emprego.

“Mãe, mas isso não vai impedir nada de eu arrumar um emprego bom, eu estudar. Os meus sonhos não têm nada a ver com isso”, respondeu Maik.

De lá para cá, o jovem ganhou coragem para compartilhar mais de sua vivência e acabou se tornando influenciador digital. Hoje, Maik já soma mais de 20 mil seguidores em suas redes sociais, onde continua alcançando pessoas em todo o Brasil e reforçando a importância de falar sobre aceitação, saúde mental e respeito à diversidade.

VEJA: