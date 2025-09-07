Influenciadora do Acre faz desabafo emocionante sobre o Setembro Amarelo após perda familiar

A influenciadora digital do Acre, Ylkari Santos, usou suas redes sociais neste domingo (7) para compartilhar um desabafo emocionante sobre um tema delicado, mas de grande importância: o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio.

Em sua publicação, Ylkari relatou que perdeu um primo na última sexta-feira (5) e destacou a necessidade de falar sobre saúde mental de forma contínua.

“Setembro Amarelo não é só um mês, é mais um pedido de socorro silencioso que as pessoas carregam dentro de si. Sexta-feira eu perdi meu primo por suicídio e isso me fez entender que precisamos ainda mais falar sobre a saúde mental todos os dias. Seja mais amor, seja mais escuta, seja mais presença. Às vezes um abraço, um oi tudo bem, pode salvar vidas. Se você está sofrendo, peça ajuda. Você não está sozinho”, escreveu.

Na publicação, a influenciadora também destacou a importância da empatia e do cuidado com o próximo, afirmando que, apesar da dor que enfrenta, espera que sua experiência possa ajudar a salvar vidas. “Que a gente aprenda a escutar mais, a abraçar mais, a estar presente de verdade. A vida vale a pena. Você importa”, disse.

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional criada para conscientizar a sociedade sobre a prevenção do suicídio, incentivando o diálogo e a valorização da vida. Falar sobre saúde mental é essencial para quebrar tabus e ajudar pessoas que enfrentam momentos de sofrimento.

Se você ou alguém próximo precisa de apoio, é possível buscar ajuda profissional com psicólogos, psiquiatras e centros de atenção psicossocial. Além disso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo número 188, disponível 24 horas por dia em todo o Brasil.

Veja o vídeo: