Foram mobilizadas cerca de 20 toneladas de asfalto para atender trechos críticos, incluindo a região do Polo Moveleiro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, segue nesta quinta-feira, 23, com frentes de trabalho em diferentes regiões da cidade, intensificando serviços de infraestrutura e manutenção urbana. Entre as ações realizadas estão a operação tapa-buracos, roçagem de áreas públicas e retirada de entulhos.

Durante a execução dos serviços, foram utilizadas cerca de 20 toneladas de asfalto, aplicadas principalmente em pontos críticos que necessitam de recuperação imediata, visando melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

As equipes atuam em locais como o bairro Nova Olinda, na região do Polo Moveleiro, além de dar continuidade aos serviços no bairro Miritizal. Paralelamente, outras frentes realizam limpeza urbana, contribuindo para a organização e bem-estar da população.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, destacou o compromisso da gestão em manter a cidade limpa e com vias em boas condições de uso.

“Estamos com várias equipes atuando simultaneamente nesta quinta-feira, avançando com a operação tapa-buracos em pontos importantes da cidade, como a região da Nova Olinda, no Polo Moveleiro, e também dando continuidade aos serviços no bairro Miritizal. Além disso, seguimos com ações de roçagem e retirada de entulhos, garantindo não só a melhoria da trafegabilidade, mas também mais qualidade de vida para a população. Ao todo, estamos utilizando cerca de 20 toneladas de asfalto nessas frentes de trabalho, reforçando o compromisso da gestão municipal com a manutenção e recuperação das vias urbanas”, afirmou.