Inmet alerta para chuvas intensas com risco de ventos fortes e descargas elétricas no Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um aviso de chuvas intensas para o Acre, com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta tem início às 9h10 e segue até às 10h de terça-feira (16).

De acordo com o Inmet, a região pode registrar precipitações entre 20 e 30 mm/h, podendo alcançar até 50 mm em 24 horas. Além disso, ventos intensos de 40 a 60 km/h também são esperados. Os fenômenos podem provocar alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e cortes pontuais de energia elétrica.

O instituto recomenda à população que não se abrigue sob árvores durante as rajadas de vento e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas. Também é orientado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de tempestade.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.