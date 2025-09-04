Inscrições para o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre vão até 31 de outubro

Profissionais da imprensa acreana têm até o dia 31 de outubro para veicular conteúdos que poderão ser inscritos no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado – Marcos Vicentti. A premiação é promovida pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e busca reconhecer trabalhos jornalísticos que destacam ações de governo de interesse público.

Podem participar reportagens veiculadas em jornais impressos, rádios, telejornais, sites e portais. Além das categorias tradicionais, a edição deste ano contará também com a modalidade foto amadora, aberta ao público em geral.

Segundo a organização, serão valorizadas produções que abordem temas de relevância social em áreas como saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, transporte, gestão, agricultura, esporte, direitos humanos, turismo, comunicação, meio ambiente e ações sociais.

Em mensagem direcionada aos comunicadores, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância do trabalho da imprensa para a democracia e para a transparência das ações públicas. “A comunicação é parte fundamental da construção de um Acre mais justo, mais transparente e mais próximo das pessoas. Esse prêmio é uma forma de agradecer a todos por estarem conosco nesta missão”, afirmou.

Homenagem a Marcos Vicentti

A terceira edição do prêmio presta homenagem ao fotojornalista Marcos Vicentti, considerado um dos profissionais mais marcantes da imprensa acreana. Conhecido como “Marcão”, ele trabalhou em importantes veículos do estado e deixou um legado de talento e dedicação à fotografia. Além de registrar momentos históricos, Vicentti também se destacou como professor e incentivador do turismo ecológico, tendo documentado a biodiversidade do Parque Estadual Chandless e da Serra do Divisor.

O governador também lembrou a contribuição do fotógrafo. “Marcos não apenas registrava fatos, ele contava histórias e revelava sentimentos. Seu olhar humano permanece vivo em cada imagem”, disse Cameli.

Premiação

A cerimônia de entrega do 3º Prêmio de Comunicação será realizada no dia 27 de novembro de 2025, a partir das 19h30, no Afa Jardim, em Rio Branco. Na ocasião, serão conhecidos os vencedores desta edição.