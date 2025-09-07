07/09/2025
Isabelle Lobão e Jorge Argello festejam o 6º mesversário de Francesca

O casal de empresários Isabelle Lobão e Jorge Argello celebrou o mesversário da primogênita, Francesca, na tarde da última sexta-feira (5/8). A comemoração intimista reuniu 30 convidados, entre amigos e familiares, na residência de Vanessa e Luciano Lobão, avós da criança, no Lago Sul.

O tema borboleta foi escolhido para festejar todos os meses de vida completados pela pequena Cesca, cada um deles sendo representador por uma cor. Desta vez, o amarelo deu o tom da celebração.

Enquanto o Ateliê Fluorita se encarregou dos delicados arranjos de flores, o buffet Mavi Cucina ofereceu o menu da ocasião. No cardápio, se destacaram aperitivos como brie folheado com mel trufado, tábua de frios e charcutaria, burrata com tomatinho confit e pesto, saladinha caprese e cheesecake salgada servida com canudinhos e farofinha verde.

A mesa de doces foi composta por dois bolos saborosos, um da Lemon Cake e outro da Luma Couto, além de bombons açucarados da Cozinha Alice.

Entre balões e um clima de muita alegria, os mini convidados puderam se divertir na brinquedoteca da Baby Choices. Já a dupla Jackson Portufran e Alisson Ferraz embalou a tarde com muita música animada.

Especialmente para a ocasião, Francesca vestiu um modelito Dior que era de Isabelle e foi carinhosamente guardado pela vovó coruja Vanessa Lobão.

Isabelle Lobão Argello, Francesca Lobão Argello e Jorge Argello

“Nossa pequena chegou transformando tudo, enchendo nossa casa de alegria, luz e amor. Eu e Jorge sempre fomos muito diferentes — ele sereno, eu um furacão. E ela, nossa filha, nasceu com a doçura e a calma do pai: tranquila, observadora e carinhosa. Veio para mudar minha vida, ensinar que cada detalhe importa e mostrar a beleza dos pequenos momentos. Seguimos ansiosos para viver cada etapa ao lado dela. Nós três, sempre juntos”, vibrou Isabelle.

Veja os registros do 6º mesversário de Francesca, pelo olhar de Pedro Iff:

Francesca com os papais, Isabelle Lobão Argello e Jorge Argello
Vanessa e Luciano Lobão, Greice Yusuf, Cristina Argello e Gim Argello
Olívia Argello, Jorge Argello, Francesca Lobão Argello, Isabelle Lobão Argello e o ministro Edison Lobão
Edison Lobão Neto, Isabelle Lobão Argello e Jorge Argello com a pequena Francesca Lobão Argello
Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello
Rômulo Venâncio e Tici Venâncio
Dupla Jackson Portufran e Alisson Ferraz
Sofia, Greice e Nádia Yusuf
Loli Argello e Isadora Argello
Vanessa Lobão com Ione Fassheber
Francesca Lobão Argello
Braunner Fassheber, Jorge Argello e Edison Lobão Neto
Luciano Lobão, o ministro Edison Lobão e Gim Argello
Celebração do 6º mesversário de Francesca Lobão Argello
Scheyla e Manuela Frediani
Gim Argello e Cristina Argello
Vanessa Lobão, Francesca Lobão Argello e Isabelle Lobão Argello
Isabelle Lobão, a pequena Francesca Lobão Argello, Bruna Fernandes e o pequeno Marcos Cardoso
Lahaina Fassbeher, Fernanda Fassbeher e Lainna Fassbeher
Luís Argello e Olívia Argello
Jorge Argello com o ministro Edison Lobão
Lydice Fogaça, Wainer Rodrigues e Waldir Varandas
Celebração do mesversário de Cesca!
Greice Yusuf, Francesca Lobão Argello e Isabelle Lobão Argello
Isabelle Lobão Argello, Loli Argelllo, Francesca Lobão Argello, Jorge Argello e Isadora Argello
Nádia Yusuf, Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello
O pequeno Marcos Cardoso
Greice Yusuf com Ione Fassheber
Theodoro Argello com Francesca Lobão Argello
Gim Argello e Cristina Argello
Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello com Tici Venâncio e o pequeno Rômulo Venâncio
João Pedrosa, Ana Clara Pedrosa e Sofia Yusuf
Lahaina Fassbeher, Fernanda Fassbeher, o ministro Edison Lobão, Lainna Fassbeher e Braunner Fassheber
Bruna Fernandes, o pequeno Marcos Cardoso, Isabelle Lobão Argello e a pequena Francesca Lobão Argello
Cristina Argello, Greice Yusuf e Vanessa Lobão

SERVIÇO
Arranjos: Ateliê Fluorita
Bolos: Lemon Cake e Luma Couto
Docinhos e bem-casados: Cozinha Alice
Buffet: Mavi Cucina
Brinquedoteca: Baby Choices 

