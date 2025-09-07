Isabelle Lobão e Jorge Argello festejam o 6º mesversário de Francesca

O casal de empresários Isabelle Lobão e Jorge Argello celebrou o 6º mesversário da primogênita, Francesca, na tarde da última sexta-feira (5/8). A comemoração intimista reuniu 30 convidados, entre amigos e familiares, na residência de Vanessa e Luciano Lobão, avós da criança, no Lago Sul.

O tema borboleta foi escolhido para festejar todos os meses de vida completados pela pequena Cesca, cada um deles sendo representador por uma cor. Desta vez, o amarelo deu o tom da celebração.

Enquanto o Ateliê Fluorita se encarregou dos delicados arranjos de flores, o buffet Mavi Cucina ofereceu o menu da ocasião. No cardápio, se destacaram aperitivos como brie folheado com mel trufado, tábua de frios e charcutaria, burrata com tomatinho confit e pesto, saladinha caprese e cheesecake salgada servida com canudinhos e farofinha verde.

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

Decoração do mêsversário da Francesca

A mesa de doces foi composta por dois bolos saborosos, um da Lemon Cake e outro da Luma Couto, além de bombons açucarados da Cozinha Alice.

Entre balões e um clima de muita alegria, os mini convidados puderam se divertir na brinquedoteca da Baby Choices. Já a dupla Jackson Portufran e Alisson Ferraz embalou a tarde com muita música animada.

Buffet de frios

Docinhos de maracujá

Antepastos

Docinhos coloridos

Brie folheado

Brinquedoteca

Mesa do bolo

Bombons de Ninho com Nutella

Buffet de frios

Docinhos

Menu da tarde

Detalhes da mesa dos bolos

Cheesecake salgada

Sucos em garrafinhas

Mesa dos bolos

Quejos

Especialmente para a ocasião, Francesca vestiu um modelito Dior que era de Isabelle e foi carinhosamente guardado pela vovó coruja Vanessa Lobão.

Isabelle Lobão Argello, Francesca Lobão Argello e Jorge Argello

“Nossa pequena chegou transformando tudo, enchendo nossa casa de alegria, luz e amor. Eu e Jorge sempre fomos muito diferentes — ele sereno, eu um furacão. E ela, nossa filha, nasceu com a doçura e a calma do pai: tranquila, observadora e carinhosa. Veio para mudar minha vida, ensinar que cada detalhe importa e mostrar a beleza dos pequenos momentos. Seguimos ansiosos para viver cada etapa ao lado dela. Nós três, sempre juntos”, vibrou Isabelle.

Veja os registros do 6º mesversário de Francesca, pelo olhar de Pedro Iff:

Francesca com os papais, Isabelle Lobão Argello e Jorge Argello

Vanessa e Luciano Lobão, Greice Yusuf, Cristina Argello e Gim Argello

Olívia Argello, Jorge Argello, Francesca Lobão Argello, Isabelle Lobão Argello e o ministro Edison Lobão

Edison Lobão Neto, Isabelle Lobão Argello e Jorge Argello com a pequena Francesca Lobão Argello

Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello

Rômulo Venâncio e Tici Venâncio

Dupla Jackson Portufran e Alisson Ferraz

Sofia, Greice e Nádia Yusuf

Loli Argello e Isadora Argello

Vanessa Lobão com Ione Fassheber

Francesca Lobão Argello

Braunner Fassheber, Jorge Argello e Edison Lobão Neto

Luciano Lobão, o ministro Edison Lobão e Gim Argello

Celebração do 6º mesversário de Francesca Lobão Argello

Scheyla e Manuela Frediani

Gim Argello e Cristina Argello

Vanessa Lobão, Francesca Lobão Argello e Isabelle Lobão Argello

Isabelle Lobão, a pequena Francesca Lobão Argello, Bruna Fernandes e o pequeno Marcos Cardoso

Lahaina Fassbeher, Fernanda Fassbeher e Lainna Fassbeher

Luís Argello e Olívia Argello

Jorge Argello com o ministro Edison Lobão

Lydice Fogaça, Wainer Rodrigues e Waldir Varandas

Celebração do mesversário de Cesca!

Greice Yusuf, Francesca Lobão Argello e Isabelle Lobão Argello

Isabelle Lobão Argello, Loli Argelllo, Francesca Lobão Argello, Jorge Argello e Isadora Argello

Nádia Yusuf, Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello

O pequeno Marcos Cardoso

Greice Yusuf com Ione Fassheber

Theodoro Argello com Francesca Lobão Argello

Gim Argello e Cristina Argello

Isabelle Lobão Argello e Francesca Lobão Argello com Tici Venâncio e o pequeno Rômulo Venâncio

João Pedrosa, Ana Clara Pedrosa e Sofia Yusuf

Lahaina Fassbeher, Fernanda Fassbeher, o ministro Edison Lobão, Lainna Fassbeher e Braunner Fassheber

Bruna Fernandes, o pequeno Marcos Cardoso, Isabelle Lobão Argello e a pequena Francesca Lobão Argello

Cristina Argello, Greice Yusuf e Vanessa Lobão

SERVIÇO

Arranjos: Ateliê Fluorita

Bolos: Lemon Cake e Luma Couto

Docinhos e bem-casados: Cozinha Alice

Buffet: Mavi Cucina

Brinquedoteca: Baby Choices

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.