Jipe desgovernado atropela público na calçada em desfile de 7 de Setembro

Um jipe desgovernado atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam o desfile cívico de 7 de setembro em Brusque, em Santa Catarina. O veículo participava da apresentação e, segundo a prefeitura, pertence a um grupo de entusiastas de automóveis militares antigos.
Em nota, o município informou que uma idosa de 75 anos sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Já uma mulher de 37 anos, que segurava uma criança de colo, foi conduzida ao hospital com ferimentos leves. A criança não se machucou.
Uma adolescente de 14 anos foi atingida, mas não precisou ser conduzida ao hospital. Ela relatou dor nas mãos.
- Vídeo mostra que o jipe seguia atrás de militares que marchavam no desfile. Em determinado momento, partiu para a calçada, atingindo pessoas que acompanhavam a apresentação. A mulher com o bebê no colo cai no chão com o impacto.
De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado, o condutor teria perdido o freio do veículo. Ele permaneceu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.
“A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência, vai pegar o testemunho das pessoas das vítimas, caso as vítimas desejam representar criminalmente, o condutor pode responder por lesão corporal culposa na condução do veículo”, informou.