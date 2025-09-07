07/09/2025
Jipe desgovernado atropela público na calçada em desfile de 7 de Setembro

Ao menos quatro pessoas foram atingidas pelo veículo que se apresentava em Brusque, em Santa Catarina

Um jipe desgovernado atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam o desfile cívico de 7 de setembro em Brusque, em Santa Catarina. O veículo participava da apresentação e, segundo a prefeitura, pertence a um grupo de entusiastas de automóveis militares antigos.

Jipe desgovernado atropela público na calçada em desfile de 7 de Setembro. Foto: Reprodução

Em nota, o município informou que uma idosa de 75 anos sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Já uma mulher de 37 anos, que segurava uma criança de colo, foi conduzida ao hospital com ferimentos leves. A criança não se machucou.

Uma adolescente de 14 anos foi atingida, mas não precisou ser conduzida ao hospital. Ela relatou dor nas mãos.

  • Vídeo mostra que o jipe seguia atrás de militares que marchavam no desfile. Em determinado momento, partiu para a calçada, atingindo pessoas que acompanhavam a apresentação. A mulher com o bebê no colo cai no chão com o impacto.

De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Pedro Machado, o condutor teria perdido o freio do veículo. Ele permaneceu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência, vai pegar o testemunho das pessoas das vítimas, caso as vítimas desejam representar criminalmente, o condutor pode responder por lesão corporal culposa na condução do veículo”, informou.

