jogos-da-juventude-2025:-confira-o-quadro-de-medalhas-do-segundo-dia

Brasília sedia, no período de 10 a 25 de setembro, os Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Nesta sexta-feira (12/9), o segundo dia do evento apresentou as modalidades de esgrima, tiro com arco, atletismo, ginástica artística, natação, ciclismo e tênis de mesa.

Com mais um bom desempenho, o estado de São Paulo se manteve no topo do ranking. Nesta sexta-feira (12/9), os paulistas conquistaram 13 medalhas de ouro, sete de prata e sete de bronze.

O Distrito Federal subiu duas posições e encerrou o segundo dia em sétimo lugar, após conquistar duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. No topo da tabela, Paraná e Santa Catarina – que ultrapassou o Rio de Janeiro no número de pódios – fecham o top 3.

  1. São Paulo🥇 18 | 🥈 13| 🥉 10
  2. Paraná →🥇 9 | 🥈 11| 🥉 11
  3. Santa Catarina →🥇 8 | 🥈 8| 🥉 6
  4. Rio de Janeiro  →🥇 6| 🥈10| 🥉 5
  5. Maranhão 🥇 5| 🥈 1| 🥉 0
  6. Mato Grosso do Sul🥇 3| 🥈 2| 🥉 4
  7. Distrito Federal 🥇 3| 🥈 2| 🥉 2
  8. Rio Grande do Sul →🥇 2| 🥈 2| 🥉 5
  9. Pernambuco🥇 2| 🥈 1| 🥉 10
  10. Mato Grosso →🥇 2| 🥈 1| 🥉 1
  11. Minas Gerais →🥇 1| 🥈 5| 🥉 3
  12. Goiás🥇 1| 🥈 2| 🥉 1
  13. Espírito Santo →🥇 1| 🥈 0| 🥉 3
  14. Paraíba🥇 1 | 🥈 0| 🥉 1
  15. Alagoas🥇 1| 🥈 0| 🥉 0
  16. Amazonas🥇 0| 🥈 3| 🥉 1
  17. Rio Grande do Norte →🥇 0| 🥈 1| 🥉 1
  18. Sergipe🥇 0| 🥈 1| 🥉 0
  19. Ceará/ Pará/ Roraima →🥇 0| 🥈 0| 🥉 1

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

“Ao valorizarmos os Jogos da Juventude, estamos construindo uma base sólida para o fomento de uma nação esportiva e garantindo que o esporte continue a transformar vidas e a inspirar o futuro do nosso país”, diz Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.

