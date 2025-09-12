jogos-da-juventude-2025:-confira-o-quadro-de-medalhas-do-segundo-dia

Brasília sedia, no período de 10 a 25 de setembro, os Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Nesta sexta-feira (12/9), o segundo dia do evento apresentou as modalidades de esgrima, tiro com arco, atletismo, ginástica artística, natação, ciclismo e tênis de mesa.

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília pelo canal do portal no YouTube. Clique aqui para acessar.

Com mais um bom desempenho, o estado de São Paulo se manteve no topo do ranking. Nesta sexta-feira (12/9), os paulistas conquistaram 13 medalhas de ouro, sete de prata e sete de bronze.

O Distrito Federal subiu duas posições e encerrou o segundo dia em sétimo lugar, após conquistar duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. No topo da tabela, Paraná e Santa Catarina – que ultrapassou o Rio de Janeiro no número de pódios – fecham o top 3.

São Paulo → 18 | 13| 10 Paraná → 9 | 11| 11 Santa Catarina → 8 | 8| 6 Rio de Janeiro → 6| 10| 5 Maranhão → 5| 1| 0 Mato Grosso do Sul → 3| 2| 4 Distrito Federal → 3| 2| 2 Rio Grande do Sul → 2| 2| 5 Pernambuco → 2| 1| 10 Mato Grosso → 2| 1| 1 Minas Gerais → 1| 5| 3 Goiás → 1| 2| 1 Espírito Santo → 1| 0| 3 Paraíba → 1 | 0| 1 Alagoas → 1| 0| 0 Amazonas → 0| 3| 1 Rio Grande do Norte → 0| 1| 1 Sergipe → 0| 1| 0 Ceará/ Pará/ Roraima → 0| 0| 1

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

“Ao valorizarmos os Jogos da Juventude, estamos construindo uma base sólida para o fomento de uma nação esportiva e garantindo que o esporte continue a transformar vidas e a inspirar o futuro do nosso país”, diz Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.