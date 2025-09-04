Jogos desta quinta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Quinta-feira cheia de bola rolando no Brasil e no mundo; veja as partidas do dia e os canais de TV/streaming (horário de Brasília)

A quinta-feira (4) está repleta de partidas pelas Eliminatórias da Copa e torneios nacionais. Confira os horários e onde assistir aos jogos de hoje (04/09/2025).

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Eliminatórias da Copa 2026 — América do Sul

  • Uruguai x Peru — 20h30 — sportv6

  • Colômbia x Bolívia — 20h30 — sportv4

  • Paraguai x Equador — 20h30 — sportv5

  • Argentina x Venezuela — 20h30 — sportv3

  • Brasil x Chile — 21h30 — Globo, sportv e ge

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

  • Cazaquistão x País de Gales — 10h — ESPN 4 e Disney+

  • Geórgia x Turquia — 13h — sportv2

  • Lituânia x Malta — 13h — sportv3

  • Luxemburgo x Irlanda do Norte — 15h45 — sportv2

  • Liechtenstein x Bélgica — 15h45 — Disney+

  • Eslováquia x Alemanha — 15h45 — Disney+

  • Bulgária x Espanha — 15h45 — sportv

  • Holanda x Polônia — 15h45 — ESPN e Disney+

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Chade x Gana — 10h — FIFA+

  • Guiné-Bissau x Serra Leoa — 13h — FIFA+

  • Angola x Líbia — 13h — FIFA+

  • Maurício x Cabo Verde — 13h — FIFA+

  • São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial — 13h — FIFA+

  • Madagascar x República Centro-Africana — 13h — FIFA+

  • Camarões x Essuatíni — 16h — FIFA+

  • Argélia x Botsuana — 16h — FIFA+

  • Tunísia x Libéria — 16h — FIFA+

  • Mali x Comores — 16h — FIFA+

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

  • Suriname x Panamá — 18h30 — Canal GOAT

  • Guatemala x El Salvador — 23h — Canal GOAT

Paulistão Feminino 2025

  • Red Bull Bragantino x Corinthians — 17h — Record News, Space, HBO Max e CazéTV

  • Palmeiras x Realidade Jovem — 19h — UOL Play

Brasileirão Sub-17 2025

  • Athletico-PR x Cruzeiro — 15h — canal do Athletico Paranaense

Jogo na Globo hoje

  • Brasil x Chile — 21h30 — Globo (todo o Brasil)

