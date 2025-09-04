Jogos desta quinta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

A quinta-feira (4) está repleta de partidas pelas Eliminatórias da Copa e torneios nacionais. Confira os horários e onde assistir aos jogos de hoje (04/09/2025).
Eliminatórias da Copa 2026 — América do Sul
-
Uruguai x Peru — 20h30 — sportv6
-
Colômbia x Bolívia — 20h30 — sportv4
-
Paraguai x Equador — 20h30 — sportv5
-
Argentina x Venezuela — 20h30 — sportv3
-
Brasil x Chile — 21h30 — Globo, sportv e ge
Eliminatórias da Copa 2026 — Europa
-
Cazaquistão x País de Gales — 10h — ESPN 4 e Disney+
-
Geórgia x Turquia — 13h — sportv2
-
Lituânia x Malta — 13h — sportv3
-
Luxemburgo x Irlanda do Norte — 15h45 — sportv2
-
Liechtenstein x Bélgica — 15h45 — Disney+
-
Eslováquia x Alemanha — 15h45 — Disney+
-
Bulgária x Espanha — 15h45 — sportv
-
Holanda x Polônia — 15h45 — ESPN e Disney+
Eliminatórias da Copa 2026 — África
-
Chade x Gana — 10h — FIFA+
-
Guiné-Bissau x Serra Leoa — 13h — FIFA+
-
Angola x Líbia — 13h — FIFA+
-
Maurício x Cabo Verde — 13h — FIFA+
-
São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial — 13h — FIFA+
-
Madagascar x República Centro-Africana — 13h — FIFA+
-
Camarões x Essuatíni — 16h — FIFA+
-
Argélia x Botsuana — 16h — FIFA+
-
Tunísia x Libéria — 16h — FIFA+
-
Mali x Comores — 16h — FIFA+
Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central
-
Suriname x Panamá — 18h30 — Canal GOAT
-
Guatemala x El Salvador — 23h — Canal GOAT
Paulistão Feminino 2025
-
Red Bull Bragantino x Corinthians — 17h — Record News, Space, HBO Max e CazéTV
-
Palmeiras x Realidade Jovem — 19h — UOL Play
Brasileirão Sub-17 2025
-
Athletico-PR x Cruzeiro — 15h — canal do Athletico Paranaense
Jogo na Globo hoje
-
Brasil x Chile — 21h30 — Globo (todo o Brasil)
