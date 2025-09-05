Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Sexta tem Eliminatórias da Copa, Série B e mais — confira os canais de TV e streaming (horário de Brasília)

Veja abaixo onde assistir aos jogos desta sexta-feira (5/9/2025) no Brasil e no mundo.

Brasileirão Série B 2025

  • Amazonas x Remo — 17h — Disney+

  • Paysandu x Volta Redonda — 19h — ESPN e Disney+

  • Coritiba x Ferroviária — 21h30 — Disney+

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

  • Eslovênia x Suécia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+

  • Suíça x Kosovo — 15h45 — Disney+

  • Grécia x Belarus — 15h45 — Disney+

  • Islândia x Azerbaijão — 15h45 — Disney+

  • Moldávia x Israel — 15h45 — Disney+

  • Montenegro x República Tcheca — 15h45 — Disney+

  • Dinamarca x Escócia — 15h45 — sportv2

  • Ucrânia x França — 15h45 — ESPN e Disney+

  • Itália x Estônia — 15h45 — sportv

  • Ilhas Faroé x Croácia — 15h45 — Disney+

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

  • Bermudas x Jamaica — 19h — Canal GOAT

  • Trinidad e Tobago x Curaçao — 21h — Canal GOAT

  • Haiti x Honduras — 21h — Canal GOAT

  • Nicarágua x Costa Rica — 23h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Sudão do Sul x RD Congo — 9h — FIFA+

  • Somália x Guiné — 9h — FIFA+

  • Quênia x Gâmbia — 10h — FIFA+

  • Namíbia x Malaui — 10h — FIFA+

  • Djibuti x Burkina Faso — 10h — FIFA+

  • Benin x Zimbábue — 13h — FIFA+

  • Lesoto x África do Sul — 13h — FIFA+

  • Congo x Tanzânia — 13h — FIFA+

  • Uganda x Moçambique — 13h — FIFA+

  • Egito x Etiópia — 16h — FIFA+

  • Mauritânia x Togo — 16h — FIFA+

  • Senegal x Sudão — 16h — FIFA+

  • Marrocos x Níger — 16h — FIFA+

  • Costa do Marfim x Burundi — 16h — FIFA+

