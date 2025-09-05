Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja abaixo onde assistir aos jogos desta sexta-feira (5/9/2025) no Brasil e no mundo.
Brasileirão Série B 2025
-
Amazonas x Remo — 17h — Disney+
-
Paysandu x Volta Redonda — 19h — ESPN e Disney+
-
Coritiba x Ferroviária — 21h30 — Disney+
Eliminatórias da Copa 2026 — Europa
-
Eslovênia x Suécia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+
-
Suíça x Kosovo — 15h45 — Disney+
-
Grécia x Belarus — 15h45 — Disney+
-
Islândia x Azerbaijão — 15h45 — Disney+
-
Moldávia x Israel — 15h45 — Disney+
-
Montenegro x República Tcheca — 15h45 — Disney+
-
Dinamarca x Escócia — 15h45 — sportv2
-
Ucrânia x França — 15h45 — ESPN e Disney+
-
Itália x Estônia — 15h45 — sportv
-
Ilhas Faroé x Croácia — 15h45 — Disney+
Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central
-
Bermudas x Jamaica — 19h — Canal GOAT
-
Trinidad e Tobago x Curaçao — 21h — Canal GOAT
-
Haiti x Honduras — 21h — Canal GOAT
-
Nicarágua x Costa Rica — 23h — Canal GOAT
Eliminatórias da Copa 2026 — África
-
Sudão do Sul x RD Congo — 9h — FIFA+
-
Somália x Guiné — 9h — FIFA+
-
Quênia x Gâmbia — 10h — FIFA+
-
Namíbia x Malaui — 10h — FIFA+
-
Djibuti x Burkina Faso — 10h — FIFA+
-
Benin x Zimbábue — 13h — FIFA+
-
Lesoto x África do Sul — 13h — FIFA+
-
Congo x Tanzânia — 13h — FIFA+
-
Uganda x Moçambique — 13h — FIFA+
-
Egito x Etiópia — 16h — FIFA+
-
Mauritânia x Togo — 16h — FIFA+
-
Senegal x Sudão — 16h — FIFA+
-
Marrocos x Níger — 16h — FIFA+
-
Costa do Marfim x Burundi — 16h — FIFA+
📌 Fonte: Olhar Digital
✍️ Redigido por ContilNet