Jorge Viana anuncia abertura de nova unidade da Apex Brasil na Índia: ‘Brasil voltou a disputar o mundo’

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, anunciou nesta quinta-feira (4) a abertura de um escritório da agência na Índia, prevista para janeiro de 2026. A iniciativa faz parte da estratégia de expansão internacional do Brasil, com o objetivo de fortalecer a presença do país em mercados estratégicos.

Durante entrevista ao programa Boa Noite 247, Viana destacou a atuação do Brasil no cenário global. “Sinceramente, o Brasil voltou a disputar o mundo com o governo do presidente Lula, está indo muito bem. Nessa crise de líderes globais, ter um experiente líder como o presidente Lula é um achado”, afirmou. A inauguração do escritório coincidirá com a visita de Estado do presidente Lula à Índia, e Viana comentou que pretende convidá-lo para um brinde na nova unidade.

Além da Índia, a Apex Brasil está ampliando sua estrutura nacional, com novos escritórios em Cuiabá e Belo Horizonte, somando-se a inaugurações recentes na Bahia. Internacionalmente, o Brasil mantém três bases na China — Pequim, Xangai e Shenzhen — e outras três nos Estados Unidos, além de operações na África (com uma unidade em Angola e planos para instalação na Nigéria) e na Rússia.

O anúncio ocorre em meio à preparação da visita de Estado do presidente Lula à Índia, prevista para o início de 2026. A viagem tem como objetivos reforçar a cooperação bilateral, ampliar o comércio e aprofundar parcerias em defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital. Uma missão preparatória liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin será realizada em outubro, durante reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio.

Segundo Viana, a expansão da Apex reflete o momento positivo do Brasil na economia global e a intenção de fortalecer a presença do país em mercados emergentes, alinhando-se à política externa do governo Lula.

*Com informações do Jornal A Tribuna