Jorge Viana aparece com um dos favoritos ao Senado, aponta Paraná Pesquisas; veja cenários

A pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa para o Senado em 2026 coloca o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) novamente entre os nomes mais competitivos. O levantamento mostra que Viana aparece tecnicamente empatado com o atual senador Márcio Bittar (União Brasil), que busca a reeleição.

No cenário principal, o governador Gladson Cameli (PP) lidera a corrida com 42,4% das intenções de voto. Logo em seguida, Bittar aparece com 24,8%, enquanto Jorge Viana soma 23,7%. Pela margem de erro de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois se encontram em situação de empate técnico.

Nos outros três cenários da pesquisa, Jorge se mantém no terceiro lugar.

A pesquisa ouviu 1.505 eleitores em 18 municípios acreanos, entre os dias 19 e 23 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.