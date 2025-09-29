Jorge Viana diz que Lula foi o presidente que mais ajudou o Acre

Em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (29), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o chefe do Executivo que mais trouxe benefícios ao Acre.

“Eu acho, particularmente, que o presidente Lula foi o que mais fez pelo Acre, do agronegócio aos investimentos em qualquer uma das cidades. Pode não gostar do PT, do Lula, mas foi ele o que mais fez”, disse Viana.

Segundo o ex-governador, Lula segue sendo favorito no cenário político atual, e o apoio ao presidente pode refletir diretamente na representação federal do Acre.

“O presidente Lula, hoje, com o ambiente político que temos, ele é o favorito para ser eleito. Se a gente tiver pessoas do grupo do presidente que possam ajudar a trazer recurso para o Acre, vai ser bom. Não essas emendas pix, outdoor, nem do orçamento secreto. Estou falando de investimento de verdade”, destacou.

Viana também projetou os efeitos de uma possível votação expressiva de Lula no estado. Para ele, o desempenho do presidente pode abrir espaço para a eleição de novos parlamentares alinhados ao governo.

“Eu acho que a população do Acre vai ter que ter escolhas. Eu não tenho dúvidas que se o Lula tiver 35% ou 40% dos votos, mesmo que perca – o que eu não acho justo porque ele ganhou quando fui reeleito, nos dois turnos, e foi ótimo porque nós trabalhamos muito juntos – vai ser muito. Se ele tiver isso, eu tô falando de 160 mil votos, é muito. Isso elege dois deputados federais. A pessoa que vai votar no Lula pode votar num dos candidatos nosso. Pode eleger dois deputados federais com sobra ou até quatro”, afirmou.

O presidente da Apex adiantou ainda que pretende articular uma chapa competitiva no Acre. “Eu vou trabalhar nesse sentido: montar uma boa chapa para que a população tenha bons nomes para votar”, completou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: