Força Tática prende mulher suspeita de tráfico em distribuidora na capital

Uma ação da Força Tática do 3° Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de S.L., de 49 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (14), na parte alta de Rio Branco.

A ocorrência foi registrada em uma distribuidora localizada na Rua Olaria, no bairro Montanhês, após os militares receberem uma denúncia anônima indicando que o estabelecimento estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo tático preventivo na região quando foi abordada por uma pessoa que preferiu não se identificar, a qual repassou informações detalhadas sobre a suposta atividade ilícita no local.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço informado. Ao chegarem, encontraram a suspeita, que apresentou comportamento nervoso ao perceber a presença da equipe policial.

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Inicialmente, Sandra negou a prática do crime, mas autorizou a entrada dos militares no imóvel. Durante as buscas, foram encontrados 27 papelotes de cocaína, além de materiais utilizados para embalar a droga, mais de R$ 90 em dinheiro e duas moedas estrangeiras — sendo 1.000 pesos e 20 bolívares.

Ao ser questionada sobre a origem das cédulas estrangeiras, a mulher afirmou que teria recebido o dinheiro de sua filha.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A presença das moedas estrangeiras também levantou a suspeita de possível ligação com o tráfico internacional, hipótese que será investigada.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido, onde ficou à disposição da Justiça.

O caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve apurar se há envolvimento da mulher com organizações criminosas ou com o tráfico internacional de drogas.