Jorge Viana diz que tem sido cobrado a disputar o Senado e avalia chance de voltar ao Governo

O ex-governador do Acre e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex/Brasil), Jorge Viana, participou do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (29).

Na ocasião, o político disse que só deve definir se será candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no próximo ano.

“Se eu vou disputar o Senado, alguma coisa, se um dia eu vou ser governador, eu acho que é para frente. Por enquanto, tem um convite, tem uma cobrança para que eu ajude como candidato ao Senado. Mas isso é ano que vem”, pontuou.

Questionado se tem vontade de voltar a governar o Acre, Jorge disse que a possibilidade não é um sonho, mas seria uma honra caso o destino assim quisesse.

“Olha, eu ainda estou com uma idade que não me atrapalha, graças a Deus. Tenho muita saúde, acordo cedo, durmo tarde, durmo pouco, trabalho muito e me realizo assim. Corro, faço multifunções. Mas, se o destino me colocar para ser governador do Acre, para mim será uma honra de novo. Mas, neste momento, não é um sonho. Eu acho que o Brasil está correndo um risco na disputa daquele Senado. O Acre, eu acho que precisa melhorar a sua performance em Brasília”, afirmou.

“Nós perdemos o protagonismo, já tivemos um grau de importância bacana. Agora vai ter a COP. Qual é o protagonismo do Acre na COP? Gente, é negativo. Nada de muito importante. Claro que tem os movimentos sociais, claro que tem algumas iniciativas até de governo, não importa. Mas, gente, nós perdemos o protagonismo”, concluiu.

VEJA NA ÍNTEGRA: