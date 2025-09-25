Jovem com autismo é morto a tiros pela polícia na saída do colégio

Um jovem com transtorno do espectro autista, Marcus Vinicius Alcântara, de 26 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (22) no bairro Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele havia saído de casa para buscar os sobrinhos na escola quando foi atingido.

Marcus foi socorrido por policiais militares e levado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da vítima, Maria do Carmo, afirmou à TV Bahia que o filho teria se assustado com a presença da polícia e corrido, sendo atingido em seguida. Ela disse ainda que Marcus usava um cordão de identificação do autismo.

Testemunhas relataram que os tiros teriam partido de policiais militares que faziam rondas na região, enquanto a Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime, destacando que a área estava em confronto entre grupos criminosos.

O transtorno do espectro autista é caracterizado por dificuldades nas habilidades sociais e de comunicação. Segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com a condição.

Na noite do mesmo dia, moradores do Rio Sena realizaram uma manifestação e bloquearam ruas do bairro em protesto contra a morte de Marcus.

A Polícia Militar afirmou que os policiais estavam no bairro após registro de troca de tiros entre criminosos, e que Marcus já se encontrava ferido quando foi localizado. Em nota, a PM lamentou profundamente a morte do jovem e se disse solidária à família, reafirmando o compromisso de proteger vidas e atuar com respeito aos direitos humanos.