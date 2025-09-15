Jovem de 22 anos é preso no interior do Acre após ser flagrado dirigindo sob efeito de maconha

Na madrugada deste domingo, 14, a Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 22 anos, identificado como Lucas, por conduzir uma motocicleta sob efeito de maconha em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento na Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho, quando avistou uma dupla em uma motocicleta trafegando no contrafluxo com o farol alto. Ao notar a presença da viatura, os ocupantes iniciaram fuga pela estrada da Santa Teresinha, entrando em seguida no ramal da Brasília.

Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo após tentar subir um barranco, caindo em seguida. Na abordagem, os policiais constataram que Lucas apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como olhos vermelhos, lábios esbranquiçados, pupilas dilatadas e inquietação. Apesar disso, ele negou ter consumido álcool ou entorpecentes.

No bolso do jovem, a polícia encontrou um triturador de maconha contendo uma pequena porção da droga. Diante da situação, Lucas recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe dirigir sob a influência de substâncias entorpecentes.

O passageiro foi liberado, enquanto a motocicleta, que estava sem placa, foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran.