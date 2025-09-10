Jovem de 25 anos morre após sentir dor abdominal e sofrer parada cardíaca

Ana Luiza Costa e Silva, de 25 anos, faleceu nesta terça-feira (9) em Porto Velho após ser internada em um hospital da capital com fortes dores abdominais. Segundo informações obtidas pelo Eu Ideal, a jovem sofreu uma parada cardíaca e, apesar de ter sido entubada, não resistiu ao quadro de infecção generalizada diagnosticado pelos médicos.

Recém-formada em Enfermagem, Ana se preparava para completar 26 anos em outubro. A morte precoce da jovem causou comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. Ela deixa uma filha de 8 anos, que ficará sob os cuidados do pai.

O velório está sendo realizado na Funerária Dom Bosco, localizada na Avenida Pinheiro Machado, nº 1964, no bairro São Cristóvão. O cortejo fúnebre está marcado para esta quarta-feira (10).

A trajetória interrompida de Ana Luiza emocionou a comunidade e os profissionais da saúde que conviveram com ela durante a formação acadêmica e os primeiros passos de sua carreira.