Jovem que morreu atropelado em CZS sonhava ser jogador de futebol e ia retornar para Manaus

Um jovem amazonense de 18 anos morreu após ser atropelado em Cruzeiro do Sul, no domingo (31). Emanuel Oliveira da Silya havia se mudado para o Acre em abril, acompanhado da mãe, mas já tinha passagens compradas para retornar a Manaus no dia 27, onde planejava seguir o sonho de se tornar jogador de futebol profissional.

De acordo com familiares, Emanuel saiu de bicicleta para comprar pão e não voltou para casa. A mãe encontrou a movimentação do Samu e de populares no local do acidente. Testemunhas relataram que o jovem descia uma ladeira em direção ao Centro quando encostou em uma pedestre, perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atropelado por um carro.

A motorista deixou o local sem prestar socorro, mas se apresentou ainda no mesmo dia em uma delegacia da cidade. Ela alegou que estava acompanhada dos filhos, incluindo um autista, e que preferiu levá-los para casa antes de ir à polícia.

No dia seguinte, amigos e parentes de Emanuel em Manaus prestaram homenagens soltando balões brancos na quadra onde ele costumava jogar futebol. O irmão, James Abreu, afirmou que a família cobra justiça e rigor nas investigações.

Descrito como brincalhão e querido por amigos e crianças da vizinhança, Emanuel sonhava em ajudar os familiares por meio da carreira no esporte. Ele chegou a realizar testes para o Amazonas FC e treinava frequentemente em casa. “O sonho dele era ser jogador profissional e ajudar a família. Infelizmente, esse sonho acabou”, disse o irmão.