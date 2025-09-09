Jovem sofre acidente ao empinar moto em ladeira de município no interior do Acre

Um jovem se acidentou na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 19h, ao realizar uma manobra perigosa em uma ladeira de Cruzeiro do Sul.

De acordo com testemunhas, o motociclista descia o trecho empinando a motocicleta quando passou por um buraco, perdeu o controle e foi arremessado para frente do veículo, caindo ao solo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento do acidente.

Apesar da gravidade da queda, o rapaz não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas escoriações nos braços, mãos e pernas.