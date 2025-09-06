juliano-floss-chega-atrasado-e-perde-show-no-the-town:-“que-tristeza”

06/09/2025
O influenciador Juliano Floss, namorado da cantora Marina Sena, foi sozinho ao primeiro dia do The Town neste sábado (6/9), mas chegou atrasado e perdeu o show de Burna Boy no Palco Skyline. Surpreso ao saber que o artista nigeriano já havia deixado o palco, lamentou não ter assistido à apresentação.

“Eu vim para ver o Burna Boy hoje, mas acabo de saber que o Burna Boy não está mais aqui, que ele acabou de ir embora. Agora eu vou ter que ir lá para outro continente assistir ele. Tudo bem, um dia eu vou ver ele ainda”, disse em entrevista à Quem.

Segundo Juliano, o atraso aconteceu por conta do trânsito de São Paulo e da demora para acessar o evento. Apesar da frustração, o influenciador disse que ainda pretende assistir a outras atrações. “Nossa, que tristeza, velho. Don Toliver, tem Travis Scott, tem, tem várias pessoas da hora, vai ficar tudo bem”, declarou.

Ele ainda fez um alerta divertido sobre os perrengues da chegada: “Uma hora para vir aqui, mais uma hora de van, mais uma hora para botar pulseira. São Paulo é foda, mano. Cuidado com São Paulo quando você vier para cá, tá? Cuidado.”

