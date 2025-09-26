Justiça decreta internação de adolescente que dirigia carro que matou 2 jovens em acidente

O adolescente de 16 anos que dirigia o carro envolvido em um acidente que deixou dois jovens mortos e outros dois feridos, em Sena Madureira, na última quinta-feira (25), aniversário do município, teve internação provisória decretada pela Justiça.

O pedido partiu do Ministério Público do Acre (MPAC). Segundo apuração, o adolescente, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teria ingerido bebida alcóolica e trafegava em velocidade acima da permitida, batendo contra uma caminhonete após perder o controle do veículo.

Na decisão, a Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira determinou a internação do jovem em uma unidade socioeducativa, de até 45 dias, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O acidente aconteceu quando o grupo voltava de uma feira agropecuária no município. A suspeita é de que o condutor tenha pegado o carro escondido do pai. Ele foi levado à delegacia após passar por atendimento médico no hospital da cidade.

Uma audiência de instrução ocorrerá no dia 30 de outubro, em formato telepresencial.

Vítimas

As vítimas fatais foram identificadas como Maicon, 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, e Marcinho, 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

Além deles, outro jovem que também estava no carro sofreu fraturas nas pernas e foi transferido para Rio Branco.