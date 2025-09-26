26/09/2025
Justiça decreta internação de adolescente que dirigia carro que matou 2 jovens em acidente

Uma audiência de instrução ocorrerá no dia 30 de outubro, em formato telepresencial

O adolescente de 16 anos que dirigia o carro envolvido em um acidente que deixou dois jovens mortos e outros dois feridos, em Sena Madureira, na última quinta-feira (25), aniversário do município, teve internação provisória decretada pela Justiça.

O acidente deixou outros dois adolescente mortos | Foto: Reprodução

O pedido partiu do Ministério Público do Acre (MPAC). Segundo apuração, o adolescente, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teria ingerido bebida alcóolica e trafegava em velocidade acima da permitida, batendo contra uma caminhonete após perder o controle do veículo.

Na decisão, a Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira determinou a internação do jovem em uma unidade socioeducativa, de até 45 dias, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O acidente aconteceu quando o grupo voltava de uma feira agropecuária no município. A suspeita é de que o condutor tenha pegado o carro escondido do pai. Ele foi levado à delegacia após passar por atendimento médico no hospital da cidade.

Vítimas

lém deles, outro jovem que também estava no carro sofreu fraturas nas pernas e foi transferido para Rio Branco | Foto: Reprodução

As vítimas fatais foram identificadas como Maicon, 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, e Marcinho, 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

Além deles, outro jovem que também estava no carro sofreu fraturas nas pernas e foi transferido para Rio Branco.

