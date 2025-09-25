25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Justiça divulga locais de votação para juízes de paz; eleição acontece dia 30 de novembro

A eleição contará com o apoio da Justiça Eleitoral, que disponibilizará urnas eletrônicas nos locais indicados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A lista com os locais de votação para a eleição de juízas e juízes de paz em todo o estado foi divulgada nesta quinta-feira (25) no Diário da Justiça. O pleito ocorrerá no dia 30 de novembro de 2025, domingo, das 8h às 17h.

Os eleitores podem consultar os locais de votação na edição do Diário da Justiça | Foto: Reprodução

A eleição contará com o apoio da Justiça Eleitoral, que disponibilizará urnas eletrônicas nos locais indicados em todas as comarcas, garantindo a transparência e a eficiência do processo. O objetivo do pleito é escolher os responsáveis pelos casamentos civis, bem como atuar na conciliação e mediação de conflitos.

Podem participar do voto os eleitores que, até 30 de setembro de 2025, possuíam domicílio eleitoral regular e situação regular junto à Justiça Eleitoral. A presença nos locais indicados é obrigatória para aqueles que desejam exercer seu direito de escolha.

Os eleitores podem consultar os locais de votação na edição do Diário da Justiça desta quinta, a partir da página 9, ou obter informações diretamente no fórum de sua comarca.

A realização da eleição segue todas as normas da Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir um processo democrático e seguro em todos os municípios do estado.

Confira:

Diário Justiça

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost