Justiça divulga locais de votação para juízes de paz; eleição acontece dia 30 de novembro

A lista com os locais de votação para a eleição de juízas e juízes de paz em todo o estado foi divulgada nesta quinta-feira (25) no Diário da Justiça. O pleito ocorrerá no dia 30 de novembro de 2025, domingo, das 8h às 17h.

A eleição contará com o apoio da Justiça Eleitoral, que disponibilizará urnas eletrônicas nos locais indicados em todas as comarcas, garantindo a transparência e a eficiência do processo. O objetivo do pleito é escolher os responsáveis pelos casamentos civis, bem como atuar na conciliação e mediação de conflitos.

Podem participar do voto os eleitores que, até 30 de setembro de 2025, possuíam domicílio eleitoral regular e situação regular junto à Justiça Eleitoral. A presença nos locais indicados é obrigatória para aqueles que desejam exercer seu direito de escolha.

Os eleitores podem consultar os locais de votação na edição do Diário da Justiça desta quinta, a partir da página 9, ou obter informações diretamente no fórum de sua comarca.

A realização da eleição segue todas as normas da Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir um processo democrático e seguro em todos os municípios do estado.

Confira:

Diário Justiça