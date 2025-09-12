Kleber Mendonça Filho sobre condenação de Bolsonaro: “Momento melhor”

Começou nesta sexta-feira (12/9) a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), que segue até 20 de setembro com diversas atrações culturais. A noite de abertura contou com a exibição de O Agente Secreto. O diretor Kleber Mendonça Filho, responsável pelo longa, foi uma das personalidades que discursou na cerimônia.

Durante a fala, ele relacionou a trama, ambientada nos anos 1970, ao cenário político atual e comentou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, definida nessa quinta-feira (11/9).

“Felizmente, a gente está em um momento muito melhor agora, principalmente com o que aconteceu esta semana”, afirmou o cineasta.

Além de Kleber Mendonça, as atrizes Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho marcaram presença na abertura. O diretor falou ainda sobre como a obra reflete o momento vivido no país.

“Quando eu comecei escreveu O Agente Secreto, eu achava que eu estava escrevendo um filme de época. O filme se passa em 1977, no Recife. Mas eu fui, aos poucos, entendendo que esse filme de época, na verdade, é sobre o Brasil dos últimos 10 anos”, refletiu.

Estrelado por Wagner Moura, a história acompanha Marcelo, especialista em tecnologia que tenta deixar para trás um passado cheio de mistérios. De volta à sua cidade em pleno carnaval, ele descobre que a capital pernambucana está longe de ser o refúgio que imaginava.