Lagartixa pode ser aliada no combate a escorpiões em casa; entenda

Pequena, ágil e, muitas vezes, ignorada nas paredes de casa, a lagartixa pode ser uma importante aliada na proteção do lar contra escorpiões. Embora não sejam imunes ao veneno desses aracnídeos, esses répteis cumprem um papel essencial no controle biológico de diversas pragas urbanas.

De acordo com o biólogo Fabiano Soares, especialista em controle de pragas urbanas, as lagartixas são “grandes predadoras da nossa casa” e se alimentam de diversos insetos e artrópodes. “Elas vão predar aracnídeos e podem predar escorpiões, apesar de não serem imunes ao veneno. Muitas vezes, podem até morrer ao consumir um escorpião, mas são importantes nesse controle”, explica.

E o papel desses repteis vai além da caça direta aos escorpiões. Segundo Fabiano, elas são especialmente eficazes no controle indireto desses animais. Isso porque predam com frequencia as baratas, principal fonte de alimento do temido escorpião-amarelo, espécie comum em áreas urbanas. Ao reduzir a população de baratas, as lagartixas ajudam a tornar o ambiente menos atrativo para os escorpiões.

O especialista explica que, apesar de inofensivas e de ajudar a controlar pragas, as lagartixas indicam presença de insetos

O biólogo explica que encontros diretos entre os dois animais são raros. “As lagartixas ficam mais nas paredes, forros e locais altos, enquanto os escorpiões tendem a permanecer no solo. Por isso, eles não costumam se encontrar com frequência”, afirma.

Além dos escorpiões, elas também contribuem para o controle de cupins, formigas e outros insetos indesejáveis. “Elas são ótimas predadoras domésticas, ajudam a manter o equilíbrio natural dentro de casa”, destaca Soares.