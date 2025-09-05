Lago Paranoá recebe o espetáculo As Quatro Estações neste sábado (6/9)

O Lago Paranoá será palco de um espetáculo inesquecível no próximo sábado (6/9), a partir das 17h. O projeto Orquestrando Sonhos, em parceria com o Corpo de Baile do DF, apresenta As Quatro Estações, de Vivaldi, em uma performance que une música clássica e dança.

O espetáculo reúne 16 bailarinos e bailarinas, em uma apresentação de 50 minutos acompanhada pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS), sob a regência do maestro Cláudio Cohen.

A montagem conta ainda com a presença especial da coreógrafa espanhola Roser Muños, que veio de Barcelona especialmente para o evento. Com ampla trajetória no cenário internacional, Roser assina a coreografia, o figurino e a cenografia da obra.

Apresentação ao pôr do sol

A apresentação acontece na Ermida Dom Bosco, às margens do Lago Paranoá, em pleno pôr do sol de Brasília. O palco ao ar livre aproveita a luz suave do entardecer para criar uma atmosfera mágica e nostálgica, despertando no público memórias afetivas ligadas às estações do ano.

As Quatro Estações de Vivaldi

Data: 6 de setembro

Horário: 17h

Local: Ermida Dom Bosco

Ingressos gratuitos aqui