Lanús troca escudo do Fluminense por símbolo de time acreano e comete gafe em placa comemorativa

O Fluminense se prepara para a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (22), às 21h30, no Maracanã, mas fora de campo uma curiosidade chamou atenção: o Lanús, da Argentina, entregou uma homenagem com o escudo errado ao presidente tricolor, Mário Bittencourt.

No gesto de confraternização, que incluiu troca de presentes e camisas entre as diretorias dos clubes, o Lanús acabou trocando o escudo do Fluminense pelo do Independência Futebol Clube, atual bicampeão do Campeonato Acreano. O equívoco ganhou repercussão pelo erro, já que os escudos e as cores realmente são muito parecidos.

O Independência foi fundado em 2 de agosto de 1946 por um grupo de empresários da cidade de Rio Branco, inspirado pelo tricolor carioca. O clube acreano carrega as mesmas cores e o símbolo em homenagem ao clube mais tradicional do Rio de Janeiro.

Segundo o site oficial do Lanús, a reunião teve como foco a aproximação entre as equipes e contou com a presença do vice-presidente Juan Manuel Rellán e do responsável pelas relações públicas Marcelo Fernández. Durante o encontro, foi entregue uma placa comemorativa alusiva ao início da série das quartas de final, seguida da tradicional troca de camisas, símbolo de confraternização entre clubes do continente.

No confronto de ida, o Lanús venceu por 1 a 0 em casa. Agora, o Fluminense tentará reverter a desvantagem no Maracanã e buscar uma vaga na semifinal da Sul-Americana, enquanto o Independência do Acre, sem querer, também ganhou um pouco de destaque internacional por causa do escudo trocado.