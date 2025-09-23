23/09/2025
Lanús troca escudo do Fluminense por símbolo de time acreano e comete gafe em placa comemorativa

: Placa comemorativa exibe o escudo do Independência do Acre, e não do Tricolor carioca

O Fluminense se prepara para a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (22), às 21h30, no Maracanã, mas fora de campo uma curiosidade chamou atenção: o Lanús, da Argentina, entregou uma homenagem com o escudo errado ao presidente tricolor, Mário Bittencourt.

No gesto de confraternização, que incluiu troca de presentes e camisas entre as diretorias dos clubes, o Lanús acabou trocando o escudo do Fluminense pelo do Independência Futebol Clube, atual bicampeão do Campeonato Acreano. O equívoco ganhou repercussão pelo erro, já que os escudos e as cores realmente são muito parecidos.

Placa comemorativa exibe o escudo do Independência do Acre, e não do Tricolor carioca/Colagem

 O Independência foi fundado em 2 de agosto de 1946 por um grupo de empresários da cidade de Rio Branco, inspirado pelo tricolor carioca. O clube acreano carrega as mesmas cores e o símbolo em homenagem ao clube mais tradicional do Rio de Janeiro.

Segundo o site oficial do Lanús, a reunião teve como foco a aproximação entre as equipes e contou com a presença do vice-presidente Juan Manuel Rellán e do responsável pelas relações públicas Marcelo Fernández. Durante o encontro, foi entregue uma placa comemorativa alusiva ao início da série das quartas de final, seguida da tradicional troca de camisas, símbolo de confraternização entre clubes do continente.

Fluminense e Lanús se enfrentam nesta terça (23)/Foto: Reprodução

No confronto de ida, o Lanús venceu por 1 a 0 em casa. Agora, o Fluminense tentará reverter a desvantagem no Maracanã e buscar uma vaga na semifinal da Sul-Americana, enquanto o Independência do Acre, sem querer, também ganhou um pouco de destaque internacional por causa do escudo trocado.

