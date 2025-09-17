Lar Especial: conheça o novo espaço que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade em Sena

Um projeto inédito, idealizado pela assistente social Gleice Kelles, passou a funcionar recentemente em Sena Madureira. Trata-se do “Lar especial”, local direcionado a receber os idosos que vivem em situação de abandono ou vulnerabilidade social.

O referido espaço fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, nas proximidades do comercial Frota e já abriga cinco idosos. Pela primeira vez em Sena Madureira está sendo verificada uma iniciativa nesse sentido.

“Trabalho há 10 anos como assistente social e ao longo desse tempo pude perceber a quantidade de idosos em Sena Madureira precisando de um cuidado maior. Com isso, fui pedindo a orientação de Deus e conseguimos abrir o Lar especial. Aqui, recebemos todos com amor, carinho e dedicação”, comentou Gleice.

No local, os idosos recebem o café da manhã, almoço, merenda e janta e são acompanhados pelas cuidadoras. “Em nenhum momento eles ficam sozinhos”, acrescentou.

Como não é mantido pelo poder público, o “Lar especial” precisa de doações da comunidade. Quem puder ajudar o projeto de alguma maneira, a chave pix é a seguinte: 68984067860.

O Lar Especial, para Pessoas Especiais, é uma instituição sem fins lucrativos que oferta serviço de acolhimento institucional para Pessoas idosas de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, garantindo a proteção social integral para pessoas idosas que por variados motivos tiveram seus diretos violados por terem vivenciado situação de violência/negligência, risco e/ou vulnerabilidade social ou possuem vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos.

Estando em conformidade com a Tipificação Nacional no âmbito da proteção social integral, a referida instituição proporcionará e garantirá ao idoso, atendimento digno e com qualidade, de forma sistemática e integral, ou seja, 24 (vinte quatro) horas por dia. Assim, após o acolhimento, os idosos são contemplados em sua integridade e receberão os seguintes atendimentos/cuidados:

Acesso à moradia digna em ambiente salubre e com acessibilidade;

Alimentação e higienização adequada;

Convivência familiar;

Convivência comunitária

Comemorações de datas festivas e aniversários

Promoção di acesso a programações culturais, de lazer em espaço interno e externo; e cuidados com a saúde e bem estar.

Porta de entrada dos idosos no Lar Especial

Os idosos acolhidos no Lar serão encaminhados pelo centro de referência especializado de assistência social – CREAS, demanda espontânea e Ministério Público, atendendo o fluxo de atendimento disposto na Resolução N° 0032012 de novembro de 2012 do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa.

Ao chegar no Lar, será realizado o acolhimento afetivo ao idoso com objetivo de proporcionar atendimento digno com respeito, segurança e proteção.

Será realizado atendimento psicossocial, com objetivo de obter informações acerca da história de vida do idoso e dos seus familiares, visando planejar estratégias de intervenções e construção do Plano Individual de Atendimento – PIA.

O Acolhimento é garantido com condições de dignidade. Após o acolhimento, os idosos passarão a residir no Lar em tempo integral.

