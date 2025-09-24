24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

Loja troca de nome após pedido da influenciadora Rica de Marré; empresária desabafa

Estabelecimento passa a se chamar Maré de Rica após notificação sobre uso de marca registrada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma loja localizada no Centro de Arapiraca, em Alagoas, anunciou mudança de nome após ser notificada pela equipe da influenciadora digital Rica de Marré. Antes identificada como “Rica de Marré”, a empresa agora será chamada “Maré de Rica”.

A proprietária, Nathália Constantino, afirmou que recebeu a solicitação de forma tranquila e que não tinha conhecimento sobre o registro da marca em nome da influenciadora. “Não sabia que ela tinha direito à patente do nome, mas ela tem. Vamos fazer a remoção a pedido dela. São coisas que precisam acontecer para a gente ir para o próximo nível”, disse.

Maré de Rica é o novo nome da loja/Foto: Reprodução

O novo nome já começou a ser utilizado nas redes sociais e também deve aparecer em breve na fachada do estabelecimento. A empresária destaca que pretende manter a identidade construída no comércio da região, apenas com um reposicionamento da marca.

Nas redes sociais, a mudança gerou comentários divididos. Muitos internautas concordaram com a influenciadora, destacando que o registro da marca garante a exclusividade do uso e que a semelhança poderia confundir os consumidores. “Quando vi a loja, pensei que fosse dela. É inevitável associar o nome à Rica de Marré”, escreveu uma seguidora.

Outros lembraram que a expressão “rica de marré” é conhecida em cantigas populares, questionando se seria possível registrá-la. Ainda assim, boa parte das reações ressaltou que o procedimento adotado pela influenciadora foi correto e dentro da lei. “Registrar marca custa caro e dá trabalho. Quem quer ter exclusividade precisa proteger o nome”, observou outro usuário.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost