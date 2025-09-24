Loja troca de nome após pedido da influenciadora Rica de Marré; empresária desabafa

Uma loja localizada no Centro de Arapiraca, em Alagoas, anunciou mudança de nome após ser notificada pela equipe da influenciadora digital Rica de Marré. Antes identificada como “Rica de Marré”, a empresa agora será chamada “Maré de Rica”.

A proprietária, Nathália Constantino, afirmou que recebeu a solicitação de forma tranquila e que não tinha conhecimento sobre o registro da marca em nome da influenciadora. “Não sabia que ela tinha direito à patente do nome, mas ela tem. Vamos fazer a remoção a pedido dela. São coisas que precisam acontecer para a gente ir para o próximo nível”, disse.

O novo nome já começou a ser utilizado nas redes sociais e também deve aparecer em breve na fachada do estabelecimento. A empresária destaca que pretende manter a identidade construída no comércio da região, apenas com um reposicionamento da marca.

Nas redes sociais, a mudança gerou comentários divididos. Muitos internautas concordaram com a influenciadora, destacando que o registro da marca garante a exclusividade do uso e que a semelhança poderia confundir os consumidores. “Quando vi a loja, pensei que fosse dela. É inevitável associar o nome à Rica de Marré”, escreveu uma seguidora.

Outros lembraram que a expressão “rica de marré” é conhecida em cantigas populares, questionando se seria possível registrá-la. Ainda assim, boa parte das reações ressaltou que o procedimento adotado pela influenciadora foi correto e dentro da lei. “Registrar marca custa caro e dá trabalho. Quem quer ter exclusividade precisa proteger o nome”, observou outro usuário.

Veja o vídeo: