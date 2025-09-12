Loterias: Dupla-Sena sorteia R$ 8,7 milhões nesta sexta. Confira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (12/9), os concursos 3.485, da Lotofácil; 2.822 da Lotomania; 6.825 da Quina; 2.859, da Dupla Sena; e 745, da Super Sete.

Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira os resultados:

Quina

11 – 12 – 04 – 29 – 37;

Lotofácil

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 22 – 25;

Lotomania

12 – 13 – 18 – 20 – 29 – 34 – 37 – 38 – 41 – 50 – 52 – 58 – 60 – 70 – 72 – 74 – 76 – 89 – 90 – 99;

Dupla Sena

1º sorteio: 02 – 06 – 20 – 21 – 24 – 50;

2º sorteio: 14 – 26 – 29 – 32 – 34 – 49;

Super Sete

Coluna 1: 3;

Coluna 2: 5;

Coluna 3: 1;

Coluna 4: 5;

Coluna 5: 2;

Coluna 6: 7;

Coluna 7: 4.