Luiz Carlos, do Raça Negra, avalia sucesso do hit “Cheia de Manias”: “Simplicidade”

O grupo Raça Negra levou seus sucessos que atravessam gerações ao Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira (26/9). O vocalista Luiz Carlos conversou com o portal LeoDias, representado pelo repórter Marcelo Mesquita, e celebrou o sucesso da nova turnê “Me Leva Junto Com Você”.

O comandante do grupo afirmou que a turnê “Me Leva Junto Com Você” representa uma mudança de chave. “Logicamente que em time que está ganhando não se mexe, mas a gente tinha necessidade de fazer algumas coisas diferentes. Acho que é se desafiar”, avaliou.

O cantor adiantou que a turnê trará músicas novas ao público e contou que os fãs terão a oportunidade de conferir o espetáculo também no “navio Raça Negra”, além de apresentações internacionais nos Estados Unidos.

Luiz Carlos ainda ressaltou que o hit “Cheia de Manias”, um dos maiores da banda, não pode estar fora do repertório. O cantor avaliou o segredo do sucesso da canção. “Acho que o simples é o mais difícil fazer. A música é muito simples, diz o que você falaria para qualquer pessoa. [O segredo é] a simplicidade.”

O vocalista do grupo que tem uma longa carreira na música brasileira, com mais de 40 anos de estrada, também declarou que a vontade de estar no palco é a mesma do início da trajetória: “Até hoje. Vontade de chegar lá e deixar as pessoas felizes. Faz bem e eu gosto”, concluiu.