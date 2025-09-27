27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Luiz Carlos, do Raça Negra, avalia sucesso do hit “Cheia de Manias”: “Simplicidade”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luiz-carlos,-do-raca-negra,-avalia-sucesso-do-hit-“cheia-de-manias”:-“simplicidade”

O grupo Raça Negra levou seus sucessos que atravessam gerações ao Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira (26/9). O vocalista Luiz Carlos conversou com o portal LeoDias, representado pelo repórter Marcelo Mesquita, e celebrou o sucesso da nova turnê “Me Leva Junto Com Você”.

O comandante do grupo afirmou que a turnê “Me Leva Junto Com Você” representa uma mudança de chave. “Logicamente que em time que está ganhando não se mexe, mas a gente tinha necessidade de fazer algumas coisas diferentes. Acho que é se desafiar”, avaliou.

Veja as fotos

Reprodução
Luiz Carlos, vocalista do Raça NegraReprodução
Portal LeoDias
Luiz CarlosPortal LeoDias
(Reprodução Instagram)
(Reprodução Instagram)
Portal LeoDias
Luiz CarlosPortal LeoDias
Raça Negra lotou o espaço (Reprodução Instagram)
Raça Negra lotou o espaço (Reprodução Instagram)

Leia Também

O cantor adiantou que a turnê trará músicas novas ao público e contou que os fãs terão a oportunidade de conferir o espetáculo também no “navio Raça Negra”, além de apresentações internacionais nos Estados Unidos.

Luiz Carlos ainda ressaltou que o hit “Cheia de Manias”, um dos maiores da banda, não pode estar fora do repertório. O cantor avaliou o segredo do sucesso da canção. “Acho que o simples é o mais difícil fazer. A música é muito simples, diz o que você falaria para qualquer pessoa. [O segredo é] a simplicidade.”

O vocalista do grupo que tem uma longa carreira na música brasileira, com mais de 40 anos de estrada, também declarou que a vontade de estar no palco é a mesma do início da trajetória: “Até hoje. Vontade de chegar lá e deixar as pessoas felizes. Faz bem e eu gosto”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost